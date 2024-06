14 червня в Києві розпочинається цикл подій Щорічний форуму фінансових директорів (Ukrainian CFO Forum)

Цьогоріч вдруге партнером заходу стане одна з провідних українських компаній з надання аудиторських, консалтингових, та податкових послуг — AC Crowe Ukraine. Компанія організує панельну дискусію за участі представника ДПС України: «Податкова революція (чи еволюція)? Головні тренди регулювання та податковий контроль 2024- 2025».

Лідерство в організаціях під час війни: Про що Ukrainian CFO Forum — 2024?

Ukrainian CFO Forum — провідна дискусійна платформа для фінансових професіоналів, представників бізнесу, фахівців з фінансів та банкірів, у межах якої визначаються ключові тренди та перспективи бізнесу та формується стратегія розвитку на майбутнє. Окрім того, це унікальна можливість отримати доступ до експертних знань, побудувати корисні контакти та обмінятися ідеями з колегами з різних галузей та компаній.

Вже за кілька тижнів — 14 червня — у Києві та онлайн, форум стратує з першою подією — Brave CFO Gathering. В експертному колі 20+ спікерів — представників українських та міжнародних компаній (ПУМБ, Нова Пошта, Danone, Varus, АОІЛ, Arzinger, Boyden) поділяться цінними інсайтами та проконсультують учасників щодо стратегії трансформації бізнесу в умовах нової економічної реальності.

Конференція Brave CFO Gathering — 2024: Ключові теми

🔝Виклики та можливості для розвитку бізнесу під час війни — Сергій Магдич, заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу ПУМБ

🔝Аналітична трансформація бізнесу: перспективи, інструменти та підходи — Олег Бібік, експерт з трансформації бізнесу

🔝Операційна ефективність в умовах турбулентності — запорука успішного масштабування — Руслан Мудрак, операційний директор «Вересень плюс», мережі магазинів «Файно Маркет»

🔝Управління ризиками — один із головних драйверів розвитку компанії — Ілля Єленський, CFO АОІЛ

🔝ESG-звітність та майбутня конкурентна перевага ESG — Віктор Піддубний, Director of Finance and Efficiency for Performance, Danone

🔝Чи можливі реформи в економіці під час повномасштабної війни — Дмитро Боярчук, виконавчий директор «CASE Ukraine»



Подія відбудеться за підтримки ПУМБ, Arzinger, Innoware, Payoneer, Tomcas, Вчасно, Boyden, ACCA, Silpo Voyage та інших партнерів.

