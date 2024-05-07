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7 травня 2024, 13:14

Apple розробляє ШІ-чіпи, прагнучи отримати перевагу в гонці озброєнь зі штучним інтелектом

Apple працює над власним чіпом, призначеним для запуску програмного забезпечення штучного інтелекту (ШІ) на серверах центрів обробки даних. Цей крок може дати компанії перевагу в гонці озброєнь зі штучним інтелектом, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Apple працює над власним чіпом, призначеним для запуску програмного забезпечення штучного інтелекту (ШІ) на серверах центрів обробки даних.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що проєкт під внутрішньою кодовою назвою Project ACDC (Apple Chips in Data Center) має на меті використати досвід Apple у розробці мікросхем для своєї серверної інфраструктури.

Сам проєкт розробляється вже кілька років, але невідомо, чи буде він представлений, і коли саме.

Очікується, що серверний чип Apple буде зосереджений на запуску моделей штучного інтелекту, тобто на виведенні вже навчених моделей, а не на їхньому навчанні. За словами деяких джерел, у сфері навчання моделей, ймовірно, й надалі домінуватиме виробник чипів Nvidia.

Читайте також: Apple планує випустити складані MacBook та iPhone. Що відомо

Apple тісно співпрацює з Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, щоб розробити та розпочати виробництво таких чіпів. При цьому невідомо, чи досягли обидві компанії остаточного результату.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Apple відновила переговори з OpenAI щодо використання технології генеративного штучного інтелекту для реалізації низки нових функцій в iPhone.

Джерело: Мінфін
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