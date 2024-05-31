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31 травня 2024, 13:20

Кредобанк прокредитував український бізнес на більш як 20 мільярдів гривень

З початку повномасштабної війни в Україні (24 лютого 2022 року) Кредобанк видав українським компаніям кредитів на загальну суму 20 млрд 344 млн грн. Майже чверть цих коштів була надана в межах міжнародних програм розподілу ризику, з яких понад 106 млн євро в еквіваленті — кредити, надані за програмою розподілу ризиків від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, та ще 14 млн євро в еквіваленті — за кредитною гарантією Європейської Комісії та польського банку розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego.

Основна частка виданих Кредобанком кредитів у межах діючих міжнародних програм ЄБРР та Єврокомісії припала на агросектор — майже 40%, а решта — на торгівлю, будівельну галузь та видобувну промисловість, а також на фінансування для виготовлення металевих конструкцій та паперових виробів. Із загальної квоти гарантій Європейської комісії для кредитування українських підприємців понад 63% позичальників — це клієнти, що ведуть свою діяльність поблизу зони підвищеного ризику та прифронтових територій. Середній розмір інвестиційного кредиту, на який поширюються гарантії Європейської комісії та котрий використовується здебільшого на оновлення техніки чи обладнання, склав близько 131 тис євро.

«Кредобанк — це про справжні партнерські відносини. Завдяки нашій співпраці з міжнародними партнерами й участі в державних програмах, наші клієнти отримують необхідну фінансову підтримку, аби їхній бізнес міг надалі функціонувати та вистояти в час війни, а також забезпечувати робочими місцями, сплачувати податки, розширювати географію збуту продукції та виходити на міжнародні ринки. Станом на 1 травня 2024 року портфель юридичних осіб у Кредобанку склав 9,9 млрд грн. Нині ми надалі розширюємо співпрацю з міжнародними партнерами — поглиблюємо співпрацю з існуючими партнерами, наближаємось до запуску спільних програм підтримки із кількома новими для нас фінансовими інституціями та ведемо діалог з низкою державних організацій провідних країн світу щодо можливих інструментів підтримки українського бізнесу в час війни та на етапі відбудови», — говорить Ірина Груй, директор департаменту розвитку бізнесу та міжнародного партнерства АТ «Кредобанк».

Кредобанк також активно працює з державними програмами кредитної підтримки українського бізнесу. Банк є учасником програми «Доступні кредити 5−7−9%», «Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%» та програм компенсації відсотків з місцевих бюджетів у кількох регіонах України.

Джерело: Мінфін
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