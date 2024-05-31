Туреччину можуть вилучити із «сірого списку» FATF — ЗМІ

Туреччину найближчим часом можуть виключити із «сірого списку» Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force — FATF). Рішення по цьому питанню можуть ухвалити в кінці червня. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Туреччину планують виключити зі списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом, що стане потенційним поштовхом для однієї з найбільших економік Близького Сходу після її зусиль по боротьбі з незаконними грошовими потоками», — повідомили виданню джерела, обізнані з цим питанням.

Наразі остаточне рішення з цього питання ще не прийняте, оскільки деякі члени FATF досі негативно ставляться до виключення Туреччини з «сірого списку». Позитивне рішення можуть ухвалити в останній день пленарного засідання FATF у Сінгапурі 28 червня.

Bloomberg пише, що турецький уряд співпрацював із США, щоб заморозити активи терористів, і цього місяця запропонував законопроєкт, що регулює криптовалютні платформи, щоб допомогти виконати останню невиконану рекомендацію FATF щодо «нових технологій».

Туреччина була додана до «сірого списку» FATF 21 жовтня 2021 року. Причиною стала недостатня ефективність боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Також Туреччина стала об'єктом пильної уваги з боку країн Заходу після того, як у Туреччину після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну приїхало багато заможних громадян росії.