Дитячі картки: з якого віку дітям можна пластик та як його відкрити

За опитуванням НБУ , свою картку мають вже близько 60% українських підлітків. Зазвичай, такі картки прив'язані до рахунку одного з батьків, який може відстежувати витрати дитини. Напередодні Дня захисту дітей «Мінфін» з'ясував, як навчити дитину поводитися з грошима та на яких умовах і у яких банках зараз можна відкрити дитячу картку.

Перші гроші у 6 років: за яку роботу краще не платити

«Управляти грошима − одна з основних навичок, яка потрібна людині протягом дорослого життя. Виховуючи фінансову грамотність, батьки підвищують підготовку дітей для того, щоб у дорослому віці вони були самостійними і фінансово успішними», — переконаний автор книги «Малюк та Бюджет» Любомир Остапів.

Дитячі психологи вважають, що привчати дітей поводитися з грошима потрібно ще з раннього віку. Це дозволить їм не тільки навчитись витрачати кошти та знати їхню ціну, але й загалом стати відповідальнішими та вміти будувати плани.

На думку Остапіва, перші кишенькові гроші діти можуть отримувати вже у 6−7 років. «Спочатку ми можемо давати кишенькові на день, на тиждень, а в підлітковому віці − на місяць. За допомогою кишенькових грошей дитина вчиться управляти ними й розвиває основні навички — витрачати, відкладати й давати гроші. Тут роль батьків — допомагати, коли десь дитина робить помилки», — зазначає він.

Для того, щоб навчити дитину правильно поводитись з грошима, фахівці рекомендують дотримуватись декількох базових правил.

Демонструвати власний приклад. На переконання психолога Лілії Литвиненко, діти копіюють модель фінансової поведінки своїх батьків. «Якщо у дорослих відсутня фінансова грамотність, то дитина, спостерігаючи за тим, що відбувається, вчиться спотвореній фінансово-рольовій поведінці», — зазначає вона. В такому разі, скільки б батьки не розповідали про необхідність фінансової подушки і необхідність заощаджень, такі розмови будуть марними.

Дозволити витрачати гроші на свій розсуд. Важливо, щоб свої кишенькові гроші діти сприймали саме як «свої», а не видані під суворі умови витрат. Інакше, існує ризик втратити довіру та сформувати неправильну модель поведінки у дорослому житті з постійним жорстким контролем у власній сім'ї.

Замість цього психологи радять дозволяти робити помилки, але звертати увагу на них. «Потрібно роз’яснити, чого ви очікуєте від дитини: наприклад, вона витратила всю суму, видану на тиждень. Це означає, що у наступні дні доведеться обійтися без грошей. Також варто роз’яснити, що є потреби, а є забаганки, і деякі забаганки потребують накопичень», — говорить Лілія Литвиненко.

Не варто платити за домашню роботу. В українських родинах досить поширена практика, коли діти отримують фінансову винагороду за хороші оцінки чи домашню роботу. Однак психологи вважають, що це може стати хибним шляхом.

«Привчаючи дитину до грошей через заохочення, важливо не переступити ту межу, коли замість помічника можна отримати споживача. Дитина повинна розуміти, що в родині повинні існувати засади взаємовиручки і взаємодопомоги. Винагорода за допомогу або відмінне навчання повинні розцінюватися, як приємні подарунки. Якщо ж мотивація спрямована тільки на принцип „зроби-отримай“, то дитина може вирости справжнім егоїстом», — пояснює психолог Віра Романова.

На переконання Любомира Остапіва, дітям можна платити за ту роботу, яка не є частиною повсякденного життя. Наприклад, за прибирання в під'їзді чи миття машини. Натомість хатня робота — не має фінансово винагороджуватись, зазначають психологи, адже має будуватись на принципах розділення обов'язків та взаємодопомоги.

Третина українських дітей до 16 років мають власну картку

Кількість українців, які розраховуються переважно картками, стрімко зростає. Згідно з дослідженням Mastercard, перевагу безготівковим оплатам зараз надають 68% наших співвітчизників, а це на 9 в.п. більше, ніж минулого року. Ба більше, кожен десятий опитаний уникає торгових точок, де відсутня можливість розрахуватися карткою.

Тому і для своїх дітей українці все частіше заводять картки. Як показало минулорічне опитування Нацбанку, понад 58% підлітків мають банківську картку, з них майже половина використовує власну картку, не прив’язану до рахунку батьків.

В опитуванні взяли участь понад 5 тис. респондентів із міст та сільської місцевості. Подібний результат показало й опитування Mastercard. Відповідно до нього, 34% українців, які мають дітей віком до 16 років, вже відкрили для них власні платіжні картки, а ще 40% батьків мають намір оформити таку картку у майбутньому.

Утім, на переконання керівника проєкту «Пенсійна програма» Абанку Віталія Бондара, все ще не можна сказати, що всі, у кого є потреба у їх відкритті, вже це зробили. Тому перспективи подальшої популяризації дитячих карток залишаються високими.

За даними НБУ, найчастіше підлітки використовують картки для покупок у супермаркеті (24,7%) та оплати товарів та послуг в Інтернеті (22,7%). Свою статистику розрахунків дитячими картками має й Абанк: наймолодші клієнти найчастіше роблять покупки у кафе та магазинах.

Водночас дослідження Нацбанку продемонструвало й негативну тенденцію: при покупках в Інтернеті кожен п'ятий підліток не перевіряє безпечність сайтів, а майже 21% опитаних вже зіткалися з картковим шахрайством.

Плюси і мінуси карток для дітей

Використання дитячої картки замість готівки має низку переваг.

Простота використання. Для багатьох батьків переказати кошти на картку дитині простіше, ніж дати готівку. З тієї простої причині, що вони самі все рідше тримають в гаманці паперові гроші. А для дітей, які часто ще в дошкільному віці освоюють смартфони та планшети, розібратись у використанні банківського застосунку та користуванні карткою дуже просто.

Батьківський контроль. Дитячі картки прив'язані до рахунку одного з батьків. Це, з одного боку, спрощує перекази дитині, а з іншого — дозволяє контролювати витрати: інформація про них надходить у застосунок на батьківському смартфоні. Крім цього, як розповіли «Мінфіну» в Абанку, за необхідності батьки можуть обмежити використання картки, наприклад, заборонити знімати готівку чи робити покупки в певних категоріях. Це може стати запобіжником від надмірних або «шкідливих» витрат дитини.

Додатковий функціонал. На відміну від готівки, грошима на картці можна оплачувати покупки в інтернет-магазинах, мобільних застосунках чи підписки, на зразок Spotify або YouTube Premium. Це розширює можливості дитини та не обмежує сфери, в яких вона витрачає кошти.

Вміння заощаджувати. Завдяки картковому рахунку дитині буде простіше вчитися відкладати гроші, до того ж деякі банки нараховують відсотки на залишок, що додатково мотивує юного споживача не витратити все відразу.

Кешбек. Далеко не всі банки пропонують його за дитячими картками, але такі пропозиції на ринку теж є. Зокрема, виплачує його monobank, запровадити кешбек найближчим часом планує Абанк.

Екстрені витрати. Якщо в дитини є банківська картка, то у разі потреби їй можна завжди переказати кошти, а ось із готівкою так не вийде.

Водночас у дитячих картках є й певні мінуси.

Легкість витрат. Багато досліджень демонструють, що люди швидше витрачають гроші з карток, ніж готівку. Адже під час платежів картками вони не відчувають «вагу» грошей і легше з ними розстаються.

Якщо ж мова йде про дітей, то така «легкість» витрат може призвести до того, що вони менше відчуватимуть цінність коштів, вважають деякі психологи. Водночас, зважаючи на те, що картки витісняють кеш і за десяток років його майже не залишиться, цей підхід може здатись надто консервативним.

Додаткові витрати. Випуск дитячої картки зазвичай безкоштовний. Але за її обслуговування банки можуть стягувати плату, або ж встановити її у тому випадку, якщо не здійснюється певна кількість операцій на місяць. Наприклад, у Райффайзен Банку, якщо на місяць за дитячою карткою здійснюється менше 5 операцій, то плата за її обслуговування становитиме 21 грн. Також банки часто встановлюють комісію за зняття готівки.

Як відкрити дитячу картку

Перевіривши сайти банків, «Мінфін» знайшов дев’ять фінустанов, у яких є можливість відкрити дитячу картку. Зокрема, їх пропонують:

У більшості з цих банків для відкриття дитячої картки одному з батьків варто особисто з'явитися у відділення. Натомість деякі установи, зокрема, Абанк, monobank та Ощад надають таку можливість онлайн.

Наприклад, в Абанку процедура наступна. У своєму застосунку варто вибрати зі списку віртуальних карток «Дитяча». Далі — вказати номер телефону дитини, надіслати банку знімок свідоцтва про народження дитини і вказати її дату народження. Після того, як банк перевірить свідоцтво, можна встановити застосунок Абанку на смартфон дитини, авторизуватись, і останній крок — дитина має зробити селфі. Вся процедура відкриття дитячої картки в Абанку займає близько 3−4 хвилин.

Дитячі картки можуть бути як віртуальними, так і пластиковими. Щоправда, обираючи перший варіант, варто пам'ятати про обмеження гаманців Google pay та Apple Pay. Згідно з правилами компаній, обидва доступні лише для користувачів, яким виповнилось 13 років. Тому, якщо дитині менше, вона зможе віртуальною карткою користуватись онлайн і переказувати кошти, але розраховуватись в магазинах NFC на смартфоні поки що не вдасться.

Більшість банків для відкриття дитячої картки просять надати свідоцтво про народження дитини. Деякі додатково можуть запросити індивідуальний податковий номер.

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Вік, із якого банки починають видавати дитячі картки, — 6 років, а верхня межа 17 років. Однак, якщо дитині вже виповнилось 14, фінустанови просять додатково надати паспорт, а деякі банки з цього віку вже не відкривають дитячих карток, прив’язаних до батьківських, натомість пропонують «справжні» індивідуальні картки.