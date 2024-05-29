НБУ знову знизив гривню до нового історичного мінімуму

Національний банк України встановив на 30 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,4832 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 0,0874 грн. Це новий історичний мінімум. Попередній мінімум було встановлено 29 травня — 40,3958 грн/$.

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Валютний ринок

НБУ на 30 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,92 грн. Європейська валюта подешевшала на 5 копійок.

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