Національний банк України встановив на 30 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,4832 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 0,0874 грн. Це новий історичний мінімум. Попередній мінімум було встановлено 29 травня — 40,3958 грн/$.
29 травня 2024, 16:31
НБУ знову знизив гривню до нового історичного мінімуму
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Валютний ринок
НБУ на 30 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,92 грн. Європейська валюта подешевшала на 5 копійок.
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Джерело: Мінфін
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