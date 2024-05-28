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28 травня 2024, 9:47

Китай створив інвестфонд на $47,5 мільярда для розвитку виробництва мікросхем

Китай створив свій третій запланований державний інвестиційний фонд для розвитку своєї напівпровідникової промисловості із статутним капіталом у 344 млрд юанів ($47,5 млрд). Про це йдеться в заяві в державному реєстрі компаній, повідомляє Reuters.

Китай створив свій третій запланований державний інвестиційний фонд для розвитку своєї напівпровідникової промисловості із статутним капіталом у 344 млрд юанів ($47,5 млрд).
Фото: freepik.com

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Зазначається, що сотні мільярдів юанів, інвестованих у цей сектор, демонструють прагнення президента Сі Цзіньпіна досягти самозабезпечення Китаю напівпровідниками.

Це набуло актуальності після того, як США запровадили низку заходів експортного контролю протягом останніх кількох років, мотивуючи це побоюваннями, що Пекін може використовувати передові чіпи для посилення свого військового потенціалу.

Третя фаза Китайського інвестиційного фонду індустрії інтегральних схем була офіційно створена 24 травня та зареєстрована в Пекінському муніципальному управлінні з регулювання ринку.

Третій етап стане найбільшим із трьох фондів, запущених Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних мікросхем, відомим як «Великий фонд».

Міністерство фінансів Китаю є найбільшим акціонером фонду з 17% акцій і сплаченим капіталом у 60 млрд юанів, за даними Tianyancha, китайської компанії бази даних інформаційних компаній. China Development Bank Capital є другим за величиною акціонером з часткою 10,5%.

Крім них, учасниками фонду є ще 17 організацій, серед яких п'ять великих банків Китаю: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China і Bank of Communications, внесок кожного із яких становить близько 6% від загального капіталу.

Перша фаза фонду була створена у 2014 році зі статутним капіталом 138,7 млрд юанів, а друга фаза — у 2019 році з 204 млрд юанів.

Великий фонд надав фінансування двом найбільшим ливарним заводам Китаю, Semiconductor Manufacturing International Corporation і Hua Hong Semiconductor, а також компанії Yangtze Memory Technologies, виробнику флеш-пам'яті, і ряду менших компаній і фондів.

Одна з основних сфер, на якій буде зосереджено третій етап фонду, — обладнання для виробництва мікросхем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
28 травня 2024, 9:56
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Запад в погоне за сверхприбылями вырастил коммуняцко-террористического монстра!!!
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