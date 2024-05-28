Голова правління СК ARX Андрій Перетяжко про власну формулу успішності

Андрій Перетяжко, найкращий СEO страхової компанії, за версією Finawards 24 , розповідає, що допомагає йому бути ефективним керівником, як компанія долає виклики війни та підтримує ЗСУ й чого чекати ринку загалом.

Почнемо з приємної новини. На щорічній премії «FinAwards 2024» ви стали лідером у номінації «Найкращий СЕО страхової компанії». Вітаємо з відзнакою! Як це відчувати себе найкращим керівником на ринку?

Я вдячний усім, хто за мене голосував. І, звичайно, велика подяка нашим клієнтам, які довіряють нам вже 30 років. Таке визнання — це завжди відповідальність, бо треба гідно тримати планку й надалі.

Я сприймаю це визнання не тільки як особисту нагороду, а й як нагороду усьому колективу. Бо неможливо бути ефективним наодинці. Ми разом із колегами кожен день працюємо над тим, щоб компанія залишалася лідером ринку, щоб наші клієнти отримували якісний сервіс та зручні продукти. Ми адаптувалися, всі процеси стабілізувалися, і компанія працює злагоджено, попри переважно дистанційну форму роботи центрального офісу та контакт-центрів.

Які підходи допомагають ефективно керувати компанією в такий складний період?

Щоб бути лідером ринку, кожен топменеджер має не просто відповідати за свої напрямки, а завжди прагнути бути кращим, результативним, постійно вчитися, зокрема, й на власних помилках.

Основа нашої корпоративної культури — це довіра, відкритість та обмін інформацією, чіткі цілі та пріоритети.

Мати різні думки дуже корисно для бізнесу — це допомагає розглядати питання під різними кутами та знаходити нестандартні рішення для отримання бажаного результату.

В нас дуже професійна, талановита та досвідчена команда. Тому, головне завдання керівника — створити всі умови для реалізації талантів, дати можливість зробити свій внесок в результат та бути частиною успіху компанії.

Розкажіть про виклики, які постали перед компанією після початку повномасштабної війни. Завдяки чому їх вдалося подолати?

Як велика компанія, яка працює у всій Україні, за ці два роки ми пройшли через втрати, переживання та різні виклики, пов’язані з війною. Ми почали готуватися до вторгнення за декілька місяців, але, як і для всіх, 24 лютого було для нас великим шоком.

Найголовнішим викликом було організувати безпеку людей — наших співробітників та швидке переналаштування деяких бізнес-процесів. Ми не зупиняли свою роботу, завдяки високому рівню діджиталізації, можливості працювати дистанційно. У березні 64% персоналу було релоковано до інших регіонів та за кордон, частина з них опинилися в окупації. Було впроваджено зміни, щоб полегшити життя нашим клієнтам: відстрочки в оплаті премії, збільшення термінів повідомлення про збитки, врегулювання збитків без документів поліції тощо.

Неоціненною стала допомога нашого основного акціонера Fairfax — була створена професійна команда підтримки, яка проводить евакуацію персоналу, постачає дефіцитне обладнання, розміщує людей за кордоном, проводить навчання першої медичної допомоги та багато іншого. Для компанії постійно працює команда висококласних спеціалістів із надання психологічної підтримки на анонімній основі.

Наше гасло — «ARX із тобою», тож нам важливо, щоб співробітники почувалися захищеними та розуміли, що ніхто не залишиться сам на сам із будь-якими негативними наслідками війни. Зараз ми бачимо, що переважна більшість людей повернулися додому, і сьогодні тільки близько 10% працівників залишаються релокованими на постійній основі.

Чи вплинула війна особисто на вас, як на керівника (на стиль управління, пріоритети при прийнятті рішень або якось інакше)?

Я думаю, війна тим чи іншим чином вплинула на кожного українця. Є багато речей, на які тепер ми дивимося іншими очима, відповідно, інакше розставляємо свої пріоритети.

Але формулу успішності я для себе вивів уже давно, і війна її не змінила. Вона універсальна для будь-якої компанії і в будь-який час — зробити щасливими своїх клієнтів, своїх працівників, партнерів, акціонерів та суспільство, де ти працюєш. Не можна жертвувати одним стейкхолдером заради задоволення інших. Завжди потрібен баланс, хоча інколи втримати його дуже непросто. Нам це вдається на всі 100%, попри виклики війни, що дає відчуття щастя та гордості за команду.

Трохи цифр: як війна позначилася на бізнесі компанії? Зокрема, на продажах у різних сегментах, виплатах. Які показники 2023 року?

За підсумками 2023 року, страхова компанія ARX — № 1 на українському ринку за основними показниками: страхові премії, чисті страхові премії, капітал, тощо.

Багато років ми є найбільшим платником податків та зборів на страховому ринку, не тільки в абсолютному вимірі, а також за показником податкового навантаження на дохід. Наприклад, у 2023 році наш дохід по групі (вкл. страхування життя) зріс на 32% та становив 4 млрд грн страхових премій, а податки та збори — 400 млн грн, або 10% із обороту. Це набагато більше, ніж у середньому в країні та у страховому секторі.

Є певні чинники, які неможливо не враховувати. Наприклад, зараз значно менший обсяг продажу нових авто та автокредитування, і це не може не позначатися на продажах КАСКО. Проте ми задоволені нашими результатами. У КАСКО ми лідери вже 15 років, у 2023 році зібрали майже 2 млрд грн премій у цьому сегменті. Це на 29% більше, ніж минулого року.

Можливо, з’явились нові актуальні продукти/послуги, як відповідь на запити клієнтів в умовах війни?

Безумовно. Під час війни ми запустили багато нових продуктів та сервісів. Спочатку «Зелену картку», ще навесні 2022 року, бо розуміли, як багато наших співвітчизників опинилися за кордоном. До речі, наше КАСКО за кордоном працювало завжди, що значно спрощувало життя українцям. Із часом ми запропонували українцям нові програми КАСКО. Наприклад, МініКАСКО — це бюджетний варіант захисту, покривається ДТП, як основний ризик, його можна придбати навіть онлайн.

Ми почали розмірковувати щодо покриття воєнних ризиків вже через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, розраховуючи на власний капітал. Спочатку це було страхування життя від нещасних випадків, потім ми додали безкоштовне покриття 10% від воєнних ризиків до нашого продукту КАСКО, а з 1 вересня 2023-го ми першими вийшли на ринок із повноцінними продуктами КАСКО та страхування майна.

Сьогодні ми з партнерами можемо запропонувати ліміти до 30 млн грн на один застрахований об'єкт. Цей досвід вже дає нам можливість ділитися нашими напрацюваннями з НБУ, який підготував концепцію запуску страхування воєнних ризиків для ринку. Це складний для реалізації проєкт, але він необхідний за умов довгострокової війни.

Як війна вплинула на підходи до організації сервісу для клієнтів? Умовно: скоротився час ухвалення певних рішень, стало більше онлайн-складової тощо

Для ARX якісний сервіс із фокусом на digital був і залишається стратегічним напрямком. Саме діджиталізація стала сильною стороною компанії, яка дозволила впоратися зі складними обставинами. Наразі в ARX клієнтський шлях може бути повністю онлайн. Від замовлення продукту до поновлення поліса. Ми розробили зручний застосунок для смартфона MyARX, за допомогою якого клієнт може легко керувати своїми договорами. Онлайн-складова відіграє зараз значну роль в організації сучасного страхування, і ця тенденція триватиме.

Звісно, критичні часи вносять свої корективи, тож у бізнес-процесах зміни також мали місце. Час ухвалення рішення став коротшим, співробітники отримують більшу свободу дій, скорочується горизонт планування, чинник невизначеності залишається суттєвим. Але, попри це, рівень сервісу ми тримаємо на високому рівні, що підтверджують верхні сходинки відповідних рейтингів.

Через війну та мобілізацію багато компаній відчувають дефіцит кадрів. Як із цим у вас?

Так, ми теж відчуваємо нестачу кваліфікованих фахівців на ринку праці. Але з початку повномасштабного вторгнення ми не проводили скорочення персоналу та фокусуємося на утриманні нашої команди, тож вплив на нашу компанію не настільки значний.

Ми на ринку вже 30 років, тож сьогодні у нашій компанії працює справжня злагоджена команда, яка є частиною історії становлення та розбудови страхового ринку України. Маємо дуже стабільний колектив, а рівеньe-NPS [залученість та лояльність працівників до бізнесу] досягнув історичного показника у 76%, що є дуже високим навіть для західного ринку.

Як компанія допомагає своїм співробітникам, які служать у ЗСУ, та загалом армії?

Ми всебічно підтримуємо наших колег, які приєднались до лав ЗСУ. Вони продовжують отримувати середню заробітну плату, для них закуповується все необхідне обладнання: бронежилети, шоломи, одяг, спеціальне спорядження, дрони тощо.

Ми також готуємо програму реінтеграції ветеранів.

Звісно, ми допомагаємо не тільки нашим співробітникам, а й армії загалом. Наш основний акціонер Fairfax із перших днів війни почав робити багатомільйонні внески в доларах на гуманітарну підтримку України та з розумінням ставиться до нашого прагнення донатити силам оборони.

З початку великої війни на потреби ЗСУ наша компанія перерахувала понад 60 млн грн. Основним партнером для нас став фонд «Повернись живим» — дуже подобається їх структурований та прозорий підхід. Все як у бізнесі. Вивчення потреб «ринку», конкурс проєктів та KPIs для прийняття остаточного рішення. Тільки замість зрозумілих нам у бізнесі доходу, прибутку та рівня задоволення клієнтів — кількість збережених життів наших захисників та втрати ворога.

Які перспективи в українського страхового ринку й які плани у компанії на найближчі роки?

Зараз основний фокус ринку — на законодавчих змінах. Починаючи з 1 січня поточного року, в країні остаточно запроваджено новий закон «Про страхування» та низка нормативно-правових актів, що суттєво змінюють вимоги до корпоративного управління, прозорості капіталу та платоспроможності, якості активів, захисту споживачів. Більшість вимог потрібно виконати до 1 липня, тому результат ми побачимо вже наступного року.

Зрозуміло, що не всі компанії та акціонери зможуть виконати ці вимоги. Є надія, що переважна більшість компаній йтимуть з ринку цивілізовано, виконуючи зобов’язання перед клієнтами.

Також ринок чекає на прийняття у другому читанні нового закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів». Новий закон має кардинально змінити цей наймасовіший вид страхування.

Щодо нашої компанії, цілі незмінні — надавати найкращі страхові рішення клієнтам та тримати гарні фінансові показники, насамперед прибутковість. За п’ять останніх років за рахунок прибутку капітал компанії зріс у 3,5 раза у доларовому еквіваленті, досягнувши $60 млн. Такі результати дають нам можливість інвестувати в розвиток компанії навіть в умовах війни. Насамперед, це інвестиції в нові ІТ-системи, цифрові сервіси для наших клієнтів та партнерів, у кібербезпеку, нові продукти, канали продажу та розвиток персоналу.

Ми віримо в Україну та в динамічний розвиток українського страхового ринку.