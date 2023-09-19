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19 вересня 2023, 19:04 Читать на русском

Федоров розповів, коли в Україні може з’явитися зв’язок 5G

Вже наступного року в Україні може з’явитися тестовий стільниковий зв’язок п’ятого покоління (5G). Про це віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в інтерв'ю Forbes.

Вже наступного року в Україні може з’явитися тестовий стільниковий зв’язок п’ятого покоління (5G).
Фото: freepik.com

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«Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році», — сказав Федоров.

Також, за його словами, зараз іде робота над поліпшенням 4G.

«Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється», — додав він.

Нові можливості з 5G

Найвідчутніша перевага нового покоління зв’язку — це швидкість передачі даних. Очікується, що вона може досягти 10 Гбіт/с. Крім того, 5G обіцяє практично до нуля звести затримку сигналу.

За даними аналітичної компанії Opensignal, у Саудівській Аравії, Південній Кореї, Швейцарії, Кувейті, Австралії, Іспанії та Великій Британії швидкість завантаження в мережах 5G вже стала вищою, ніж у Wi-Fi.

Джерело: Мінфін
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