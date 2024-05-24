67% українок вважають, що у шлюбі мають працювати обоє

Взаємини у шлюбі — тендітна конструкція, на стійкість якої, серед іншого, впливає і розподіл ролей у ній. Хтось шукає другу половину для традиційних патріархальних відносин, коли чоловік заробляє гроші, а жінка підтримує побут і займається дітьми. Хтось віддає перевагу сучасному емансипованому підходу, вважаючи, що кожен з подружжя повинен працювати і порівну ділити домашні обов'язки. Щоб визначити, які в українському суспільстві панують настрої, сайт знайомств UkrDate провів відповідне опитування серед користувачів, що тільки знаходяться в пошуку сімейного щастя.

Уявлення українців про «трудову рівноправність»

У дослідженні взяли участь 19 077 чоловіків та жінок віком від 25 до 65 років, які проживають у різних регіонах України. 64% опитаних висловилися за трудову рівноправність, коли подружжя працює, одночасно поділяючи домашні обов'язки, турботу про дітей і домашніх вихованців та інші побутові питання.

Протилежної точки зору дотримується 34% респондентів, вважаючи, що запорукою щасливого шлюбу є традиційний розподіл обов'язків. При такому підході кар'єру повинен робити один партнер (найчастіше — чоловік), а дружина залишається вдома, забезпечуючи затишок. Ще 2% опитаних не змогли сформулювати своє ставлення до проблеми.

З ґендерної точки зору прихильники рівноправності розподілилися нерівномірно. Більшість у цій групі склали жінки (67%), які цінують можливість працювати, піднімаючись карєєрними сходами. Найчастіше на користь цієї ідеї висловлювалися респондентки віком від 36 до 45 років, що хочуть реалізувати свої можливості не лише у сімейних стосунках. У той самий час у «групі рівноправності» лише 33% становлять чоловіки.

Гендерні аспекти ринку праці в Україні

Водночас бажання працювати та необхідність заробляти гроші часто не збігаються, що підтверджується статистикою зайнятості та безробіття. Згідно з останніми доступними даними Укрстату за 2021 рік, у країні працювало 8,2 млн чоловіків (53%) та близько 7,4 млн жінок (47%), тобто майже порівну.

У цій статистиці цікаво те, що серед роботодавців кількість жінок перевищує кількість чоловіків (104 тис. проти 74 тис. чол.), що відображає їхнє прагнення та можливість до самореалізації у бізнесі. Аналогічна ситуація і серед самозайнятих, де жінок на 30 тисяч більше.

Слід врахувати, що дані Укрстату не враховують сімейний стан працюючих, зате вони підтверджують, що на «білому» ринку праці у жінок є всі шанси зробити кар'єру як у якості найманого працівника, так і у ролі роботодавця.

На шляху до трудової рівноправності подружжю може зустрітися ще одна проблема, зумовлена особливостями вітчизняного ринку праці. Згідно з інформацією від Державної служби зайнятості, безробіття серед жінок є набагато вищим, ніж серед чоловіків.

Так, за даними за 2022−2023 роки, серед офіційно зареєстрованих в Україні безробітних переважну більшість становлять жінки. У першій половині 2022 року їхня кількість становила близько 173 тисяч осіб (61%), тоді як безробітних чоловіків налічувалося близько 81 тисячі (39%).

У першій половині 2023 року ситуація змінилася: якщо раніше на 1 безробітного чоловіка припадало 2 безробітні жінки, то станом на травень 2023 року це співвідношення зросло до 3,4.

Найімовірніше, такий дисбаланс є наслідком військових дій, порушених міграційних потоків, зростання кількості біженців та тимчасових переселенців та ін.

Порівняння переваг користувачів з України та інших країн

У рамках проекту з вивчення уявлень українців про «трудові ролі» у сім'ї сайт знайомств UkrDate порівняв стан справ в Україні та деяких зарубіжних країнах. Серед усіх опитаних за трудову рівноправність виступило близько 21% чоловіків та 43% жінок.

В обох категоріях Україна значно відстає від європейських та північноамериканських країн. Найменше розрив із Польщею, де 54% жінок прагнуть заробляти гроші, поділяючи з чоловіком домашні обов'язки. У Канаді налічується 62% прихильниць самодостатності у шлюбі, а в Німеччині та США робити кар'єру намагається, відповідно, 72% та 77% жінок.

У чоловіків розрив ще більший. Якщо в Україні за те, щоб подружжя працювало, висловився лише 21% чоловіків, то в Німеччині, Канаді та США ця частка становить близько 70% — у 3,3 рази вище. Це порівняння показує суттєві відмінності у менталітеті.

Якщо в країнах «переможної емансипації» подружжя сприймає право дружини на роботу, як належне, і не лише підтримує його, а й діє безпосередньо у парадигмі рівноправності, то в Україні більшість чоловіків ще дотримуються традиційних поглядів на сім'ю. Багато хто вважає, що домашній затишок, смачна їжа, нагляд за дітьми — все це має лежати на плечах подружжя, а забезпечення грошима є обов'язком чоловічої статі.

Наскільки фінансова спроможність важлива для чоловіків, показало одне з попередніх опитувань UkrDate, під час якого компанія вивчала, про що українці брешуть на сайтах знайомств. Виявилося, що 13% респондентів завищують свої доходи, щоб здаватися привабливішим партнером.

Найчастіше таким прийомом користуються чоловіки віком від 35 років, які мешкають у великих містах. Ймовірно, більшість із них є прихильниками патріархальних відносин у сім'ї. При цьому тішить відносно невисокий відсоток таких респондентів, адже від чесності на етапі знайомства багато в чому залежить його перспектива.

Висновки

Результати опитування свідчать, що в Україні є дві протилежні точки зору на роль жінки в сім'ї. Близько третини жінок та двох третин чоловіків вважають оптимальною традиційно-патріархальну модель, коли дружина дбає про будинок, а чоловік забезпечує фінансову складову. Що цікаво, до цієї ідеї найбільш прихильно ставляться жінки віком 46−55 років.

Прихильниками протилежної ідеї «трудової рівноправності» є 67% жінок та 33% чоловіків, причому найактивнішу частину жіночої аудиторії становить вікова категорія від 36 до 45 років. На думку представників UkrDate, це свідчить про певну еволюцію свідомості та потяг молодих жінок до самостійності та реалізації.

В цілому ж аудиторія сайту знайомств залишається різноманітною як до трудових ролей, так і в інших сферах, що дозволяє кожному користувачеві знайти свою половину, з якою буде комфортно спілкуватися та створювати сім'ю.

Довідка. Сайт UkrDate — один із лідерів українського ринку знайомств із охопленням у 1 мільйон активних користувачів як в Україні, так і за кордоном: у Європі, Ізраїлі та Північній Америці. Проект ізраїльської компанії Dabltech активно використовує опитування для вивчення аудиторії з метою покращення сервісу та підвищення шансів на вдале знайомство.