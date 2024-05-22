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22 травня 2024, 18:15

90% випадків карткового шахрайства пов’язані із розголошенням персональних даних — банкірка

Майже 90% випадків карткового шахрайства пов’язані із розголошенням персональних даних користувачів. Про це розповіла заступниця голови правління Глобус банку Анна Довгальська.

Майже 90% випадків карткового шахрайства пов’язані із розголошенням персональних даних користувачів.
Фото:depositphotos

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Посилаючись на дані НБУ, вона зауважила, що у 2023 році сума збитків через шахрайське використовування платіжних карток перевищила 800 млн грн, що більш як на 70% перевищує показники 2022 року.

Крім того, за аналізований період на 25% збільшилася кількість сумнівних операцій: вона перевищила 270 тис.

Експертка звернула увагу на те, що переважна більшість випадків «карткового» шахрайства пов’язане з мережею інтернет під виглядом придбання товарів, оплати послуг, отримання «призів» тощо.

Шахрайство з платіжними картками в інтернеті у 2023 році склало понад 83% від усіх зафіксованих випадків, і лише 17% припало на шахрайство з використанням технічних засобів та пристроїв у банкоматах та терміналах самообслуговування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
22 травня 2024, 18:28
#
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