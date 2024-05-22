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22 травня 2024, 9:16

У рф за рік кількість доларових мільйонерів зросла в півтора рази — дослідження

Кошти заможних клієнтів (з капіталом від $1 млн, сегмент HNWI — «high net worth individuals»), розміщені у вкладах та інвестиційних інструментах у російських банках та інвесткомпаніях, збільшилися за 2023 рік відразу на 62% — до 13,1 трлн рублів. Про це йдеться у дослідженні консалтингової компанії Frank RG.

Кошти заможних клієнтів (з капіталом від $1 млн, сегмент HNWI — «high net worth individuals»), розміщені у вкладах та інвестиційних інструментах у російських банках та інвесткомпаніях, збільшилися за 2023 рік відразу на 62% — до 13,1 трлн рублів.
Фото:depositphotos
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За підрахунками компанії, на сегмент HNWI припадає близько 23% сукупного фінансового капіталу росії. Тепер мінімальний поріг для цієї категорії — 100 млн рублів.

І за минулий рік кількість таких клієнтів становила майже 22 тисячі осіб, збільшившись за рік на 50%. Якщо ж оцінювати кількість «в старих межах» — 60 млн рублів, то кількість таких клієнтів склала 52,5 тисяч чоловік.

Аналітики Frank RG пишуть, що вперше виділили сегмент VHNWI («very high net worth individuals») з капіталом від 500 млн рублів, розміщеного в росії, і його чисельність склала близько 4 тисяч осіб на кінець 2023 року, збільшившись у порівнянні з попереднім роком на 60%.

«У 2023 році ми фіксуємо безпрецедентне зростання ринку Private Banking. Найбільш значущим драйвером зростання фінансового капіталу клієнтів NHWI в росії став приплив „нових грошей“, що обумовлено головним чином скороченням відтоку капіталу з росії», — зазначає проєктний директор Premium & Private Banking Frank RG.

У якій валюті портфель

На валюту, як і раніше, припадає близько 30% портфеля, основне місце займають долар і юань — їх у середньому 53% і 31% відповідно. Третє місце посідає євро, а четверте — дирхам.

Найбільш популярними юрисдикціями для розміщення капіталу поки що залишаються ОАЕ (його використовують 16% опитаних) та країни Євросоюзу та Великобританії.

Проте частки цих країн падають — лише за 2023 рік у разі ЄС вона скоротилася з 20 до 11%, у ОАЕ із 17 до 16%. Те саме сталося зі Швейцарією — скорочення з 19 до 6%, Туреччиною (з 8 до 5%), США (з 5 до 3%). Виняток становив лише Китай — його почали використовувати 3% опитаних, а раніше було 2%.

У планах заможних клієнтів також активне використання китайської юрисдикції — частка опитаних зросла з 5 до 9%, а також Євросоюзу і Великобританії — з 5 до 6%.

Нагадаємо

У 2022 році картина була зовсім іншою — капітал заможних росіян різко скоротився більш ніж на 20% до 10,9 трлн рублів. Це було викликано відтоком капіталу з країни, обвалом фондового ринку та відходом капіталу в неліквідні форми: золото, нерухомість, поточний чи новий бізнес.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Володимир Кушнір
Володимир Кушнір
22 травня 2024, 9:33
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Як я вже писав раніше, в схожій статті:
це все, що потрібно знати про західні санкції©
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