З ШІ продуктивність праці зростає майже в п'ять разів швидше — дослідження

В галузях бізнесу, які найчастіше використовують штучний інтелект, продуктивність праці зростає майже в п'ять разів швидше, ніж в інших галузях. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані аудиторської фірми PwC.

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Продуктивність праці у сфері професійних і фінансових послуг та інформаційних технологій зросла на 4,3% у період з 2018 по 2022 рік порівняно зі зростанням на 0,9% у будівництві, виробництві та роздрібній торгівлі, харчовій промисловості та транспорті.

Ці дані свідчать про те, що розвиток штучного інтелекту може допомогти країнам вирватися з колії низької продуктивності, що сприятиме економічному зростанню, підвищенню заробітної плати та рівня життя.

Керол Стаббінгс, керівник практики глобальних ринків і податкових та юридичних послуг PwC, зазначила, що у високопродуктивних секторах спостерігається швидке зростання кількості оголошень про вакансії для людей з навичками штучного інтелекту, ніж без них, що свідчить про те, що штучний інтелект відіграє певну роль у підвищенні продуктивності праці в цих секторах.

За її словами, тенденція до зростання продуктивності, спричинена технологією, ймовірно, прискориться, оскільки компанії все частіше впроваджують генеративний ШІ, який може використовуватися фахівцями, що не володіють АІ.