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20 травня 2024, 14:33

Приват тимчасово встановив нульовий тариф на інтернет-еквайринг для бізнесу

Приватбанк спільно з Visa з 15 травня до 15 липня 2024 року запровадив вільний тариф з 0% комісії для бізнесу, який продає свої товари через інтернет та приймає платежі з карток. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Приватбанк спільно з Visa з 15 травня до 15 липня 2024 року запровадив вільний тариф з 0% комісії для бізнесу, який продає свої товари через інтернет та приймає платежі з карток.

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Нульовий тариф

Нульовий тариф діятиме для всіх нових користувачів сервісу Liqpay, якщо обіг за картками не перевищує 50 000 грн, уточнюють у банку.

LiqPay — сервіс для інтернет-платежів на українському ринку. Щодня українці оплачують через LiqPay понад 2 млн онлайн-покупок.

За допомогою LiqРay підприємці та юридичні особи можуть приймати платежі онлайн через вебсайти та мобільні застосунки та керувати своїм бізнесом.

Для оплати LiqPay надає безліч платіжних методів: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токени та інше.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
20 травня 2024, 14:48
#
Коли моно тільки зробили еквайринг, то за місяць після запуску віджали в лікпея 30% на сайтах наших клієнтів. Зараз чекнув заради інтересу, а вже 90% віджали в лікпея :)

Ще цікаво, що цей феномен наблюдається на сайтах де пише Plata by mono, а де просто пише Plata (саме так вони попросили підписувати їх еквайринг) ситуація по розподіленню платежів рівніша. Тобто люди краще реагують на бренд моно.

P. S. На мою думку wfp краще обох разом взятих, якщо задумуєтесь кого підключати, то я б рекомендував вибирати їх.
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0
torn
torn
20 травня 2024, 15:38
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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torn
torn
20 травня 2024, 15:41
#
Сумарна комісія за переказ безготівкової оплати в 500 грн складає 7,7%, 5,6% за 1000 грн., 4,7% за 2000 грн. Тобто якщо інтернет-магазин торгує товарами післяплатою цінового діапазону 500−1000 грн, то Нова пошта отримує з ОБОРОТУ цього магазину близько 6,6% коміссії тільки за переказ коштів. А крім цього звісно оплачуються самі послуги доставки. В Європі, чи навіть в світі, десь є хоч близько подібні комісії за перекази?
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YevgenMuza
YevgenMuza
20 травня 2024, 16:51
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А тут прийомна представників НБУ?))
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