Приватбанк спільно з Visa з 15 травня до 15 липня 2024 року запровадив вільний тариф з 0% комісії для бізнесу, який продає свої товари через інтернет та приймає платежі з карток. Про це повідомляє пресслужба держбанку.
20 травня 2024, 14:33
Приват тимчасово встановив нульовий тариф на інтернет-еквайринг для бізнесу
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Нульовий тариф
Нульовий тариф діятиме для всіх нових користувачів сервісу Liqpay, якщо обіг за картками не перевищує 50 000 грн, уточнюють у банку.
LiqPay — сервіс для інтернет-платежів на українському ринку. Щодня українці оплачують через LiqPay понад 2 млн онлайн-покупок.
За допомогою LiqРay підприємці та юридичні особи можуть приймати платежі онлайн через вебсайти та мобільні застосунки та керувати своїм бізнесом.
Для оплати LiqPay надає безліч платіжних методів: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токени та інше.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Ще цікаво, що цей феномен наблюдається на сайтах де пише Plata by mono, а де просто пише Plata (саме так вони попросили підписувати їх еквайринг) ситуація по розподіленню платежів рівніша. Тобто люди краще реагують на бренд моно.
P. S. На мою думку wfp краще обох разом взятих, якщо задумуєтесь кого підключати, то я б рекомендував вибирати їх.