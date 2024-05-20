Приват тимчасово встановив нульовий тариф на інтернет-еквайринг для бізнесу

Приватбанк спільно з Visa з 15 травня до 15 липня 2024 року запровадив вільний тариф з 0% комісії для бізнесу, який продає свої товари через інтернет та приймає платежі з карток. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

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Нульовий тариф

Нульовий тариф діятиме для всіх нових користувачів сервісу Liqpay, якщо обіг за картками не перевищує 50 000 грн, уточнюють у банку.

LiqPay — сервіс для інтернет-платежів на українському ринку. Щодня українці оплачують через LiqPay понад 2 млн онлайн-покупок.

За допомогою LiqРay підприємці та юридичні особи можуть приймати платежі онлайн через вебсайти та мобільні застосунки та керувати своїм бізнесом.

Для оплати LiqPay надає безліч платіжних методів: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токени та інше.