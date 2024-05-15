Протягом квітня 2024 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 701,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
15 травня 2024, 13:02
У квітні до банків у ліквідації надійшло понад 700 мільйонів
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Із загальної суми надходжень за квітень банки отримали:
- 424,6 млн грн — від реалізації майна (активів),
- 50,9 млн грн — від погашення кредитів,
- 24,5 млн грн — від доходів за цінними паперами,
- 4,8 млн грн — від оренди майна,
- 196,8 млн грн — з інших джерел.
Лідери за сумою надходжень у квітні
- Дельта Банк — 213,5 млн грн;
- Айбокс Банк — 191,7;
- МР Банк — 119,4 млн грн;
- Промінвестбанк — 70,8 млн грн;
- Банк Конкорд — 35,6 млн грн.
Загалом від початку 2024 року банки в ліквідації отримали 1 580 млн грн, з яких 824,7 млн грн — кошти від реалізації майна та 218,9 млн грн — від погашення кредитів.
Ще 80,4 млн грн надійшли до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами. Від оренди майна до фінустанов спрямували 18,3 млн грн. Також 438,1 млн грн банки отримали з інших джерел.
Джерело: Мінфін
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