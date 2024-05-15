У квітні до банків у ліквідації надійшло понад 700 мільйонів

Протягом квітня 2024 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 701,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Із загальної суми надходжень за квітень банки отримали:

424,6 млн грн — від реалізації майна (активів),

50,9 млн грн — від погашення кредитів,

24,5 млн грн — від доходів за цінними паперами,

4,8 млн грн — від оренди майна,

196,8 млн грн — з інших джерел.

Лідери за сумою надходжень у квітні

Загалом від початку 2024 року банки в ліквідації отримали 1 580 млн грн, з яких 824,7 млн грн — кошти від реалізації майна та 218,9 млн грн — від погашення кредитів.

Ще 80,4 млн грн надійшли до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами. Від оренди майна до фінустанов спрямували 18,3 млн грн. Також 438,1 млн грн банки отримали з інших джерел.