Центральний банк Ізраїлю (BOI) повідомив, що починає експеримент із випуску цифрового шекелю — за допомогою створеного разом з центробанком Великобританії сервісу Rosalind.
Центробанк Ізраїлю анонсував тестування випуску цифрового шекелю
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Що відомо
Метою Rosalind є створення прототипу прикладного програмного інтерфейсу для цифрової валюти центробанку (CBDC).
Представники ізраїльського ЦБ заявили, що незабаром буде представлено «пісочницю, і її учасники зможуть створювати платіжні системи CBDC у режимі онлайн».
Заступник голови BOI Ендрю Абір уточнив, що цифровий шекель не розроблятиметься «анонімними структурами», і громадяни знатимуть, хто несе відповідальність за його впровадження у фінансову систему країни.
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Керуючий партнер компанії Masterkey Venture Capital Шаулі Рейван розповів, що програма Центробанку Ізраїлю включає подання заявок, доступ до нової мережі для обраних проєктів і звітні презентації чиновникам банку.
Раніше Управління ринку капіталу, страхування та заощаджень Ізраїлю (CMISD) видало дозвіл компанії Bits of Gold на проведення експерименту із запуску в обіг стейблкоїнів, номінованих у шекелях.
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