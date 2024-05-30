Центробанк Ізраїлю анонсував тестування випуску цифрового шекелю

Центральний банк Ізраїлю (BOI) повідомив , що починає експеримент із випуску цифрового шекелю — за допомогою створеного разом з центробанком Великобританії сервісу Rosalind.

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Що відомо

Метою Rosalind є створення прототипу прикладного програмного інтерфейсу для цифрової валюти центробанку (CBDC).

Представники ізраїльського ЦБ заявили, що незабаром буде представлено «пісочницю, і її учасники зможуть створювати платіжні системи CBDC у режимі онлайн».

Заступник голови BOI Ендрю Абір уточнив, що цифровий шекель не розроблятиметься «анонімними структурами», і громадяни знатимуть, хто несе відповідальність за його впровадження у фінансову систему країни.

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