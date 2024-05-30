Lenovo розмістить конвертовані бонди на $2 млрд на користь саудівського суверенного фонду

Китайський виробник персональних комп'ютерів Lenovo Group Ltd. повідомив, що планує випустити конвертовані облігації на суму $2 млрд на користь суверенного фонду Саудівської Аравії.

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Деталі

Бонди, які не передбачають купонних платежів, будуть продані дочірній компанії саудівського держінвестфонду Public Investment Fund (PIF) — Alat. Ціна конвертації становитиме 10,42 гонконгського долара за акцію, що на 12% нижче за вартість акцій Lenovo на закриття ринку в Гонконгу у вівторок ($11,82).

У середу папери компанії подешевшали на 1,7% — до $11,62.

У рамках угоди із саудівським держінвестфондом Lenovo відкриє регіональну штаб-квартиру в Ер-Ріяді, яка включатиме центр досліджень та розробок (R&D).

Крім того, компанія побудує підприємство з випуску ПК та серверів у країні.

Alat планує інвестувати $100 млрд до 2030 року в галузевих лідерів, які готові організовувати операції всередині Саудівської Аравії та створювати робочі місця.

Компанія зацікавлена в інвестиціях у сегменти дата-центрів, штучного інтелекту та виробництва напівпровідникових компонентів.