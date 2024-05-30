PayPal додала PYUSD у мережу Solana, Circle починає роботу у Бразилії: що нового на крипторинку

PayPal додала стейблкоїн PYUSD у мережу Solana

Компанія PayPal — емітент PYUSD — запустила свій стейблкоїн у мережі Solana, що підтвердили в команді останньої. Вибір фірми зумовлений високою швидкістю та низькими комісіями цього блокчейну, заявили в керівництві.

«Розширення PYUSD у мережу Solana сприяє реалізації нашої місії зі створення цифрової валюти зі стабільною вартістю, призначеної для комерції та платежів», — заявив старший віцепрезидент відділу цифрових активів PayPal Хосе Фернандес да Понте.

У коментарі для Bloomberg топменеджер додав, що для роздрібної торгівлі необхідно близько тисячі транзакцій на секунду. Ethereum, на базі якого було запущено актив спочатку, не здатний підтримувати таку пропускну здатність, зазначив він.

PayPal вибрала цю мережу через зручність для клієнтів і високих стандартів безпеки при обробці великих переказів, підкреслив да Понте.

За даними ресурсу Chainspect, актуальна швидкість мережі Solana становить 628 транзакцій на секунду. При цьому максимальний показник дорівнює 1624. Блокчейн посідає друге місце в рейтингу за цим показником.

Ethereum у цьому рейтингу посідає 12 місце з показником у 13,74 транзакції на секунду. Максимальне зареєстроване значення — 62,34.

Circle починає роботу у Бразилії

29 травня 2024 року компанія Circle — емітент стейблкоїна USDC — заявила про початок роботи в Бразилії. Компанія повідомила про запуск послуг під час тематичного форуму, який проходив у Сан-Паулу.

«Це стратегічне розширення дає можливість надати доступ до затребуваного стейблкоїна, забезпеченого доларами США, та інфраструктури цифрових активів. Ринок Бразилії перебуває попереду інновацій та впровадження фінансових технологій», — йдеться в пресрелізі Circle.

Щоб розширити доступ до USDC і низки інших цифрових активів, Circle підписала стратегічну угоду з регіональними компаніями. Партнерами фірми стали найбільший інвестиційний банк у Латинській Америці BTG Pactual і цифровий банк Nubank.

Емітент USDC зазначив, що співпраця з Nubank почалася ще 2023 року. За даними Circle, цифровий банк обслуговує понад 100 млн клієнтів у Бразилії, Мексиці та Колумбії. Понад 200 000 користувачів у регіоні вже здійснюють транзакції з USDC.

SEC відкликала позов проти DEBT Box

Федеральний суд США наказав Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) виплатити близько $1,8 млн як витрати у справі проти майнінгової компанії Digital Licensing, також відомої як DEBT Box. Про це повідомляє Forklog.

У цю суму входять гонорари для адвокатів захисту та інші витрати на процес.

«Цією постановою суд гарантує, що остаточна сума виплат, запитана обома сторонами, є розумною», — йдеться в документах.

Згідно з іншим повідомленням, справу було припинено за запитом SEC «без упереджень». Це формулювання означає неможливість відновити процес з його початковими претензіями.

«Комісія стверджує, що припинення процесу є доцільним, оскільки захистить інвесторів і суспільні інтереси, а також не завдасть відповідачам юридичної шкоди», — сказано в постанові.

У серпні 2023 року SЕС звинуватила DEBT Box у шахрайському залученні $50 млн готівкою, а також неназваних сум у біткоїнах і Ethereum. Регулятор в екстреному порядку заморозив активи компанії і вжив заходів проти чотирьох її керівників і 13 інших відповідачів.

У грудні суд дійшов висновку, що юристи відомства ввели його в оману в спробі заблокувати кошти DEBT Box. У процесі розгляду справи майнінгова фірма змогла спростувати твердження SEC про переказ грошей інвесторів за межі США.

BlackRock інвестувала понад $4 мільйони у власний спотовий біткоїн-ETF

Два фонди компанії BlackRock — BSIIX і MAWIX — інвестували в спотовий біткоїн-ETF фірми загалом $4,04 млн. Це випливає з документів, поданих організацією до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), повідомляє Incrypted.

Зокрема, Blackrock Strategic Income Opportunities Portfolio Institutional Shares (BSIIX) придбав 88 000 акцій iShares Bitcoin Trust (IBIT) на суму $3,58 млн.

BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX), зі свого боку, купив 12 000 акцій на $485 640. Обидві інвестиції відбулися в першому кварталі 2024 року.