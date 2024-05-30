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30 травня 2024, 11:10

ЄЦБ вперше в історії оштрафує банки за нездатність впоратися з наслідками зміни клімату — ЗМІ

Чотирьом європейським кредиторам загрожують штрафи за недотримання термінів, встановлених Європейським центральним банком для оцінки їхньої схильності до кліматичних ризиків. Про це пише Forbes з посилання на Bloomberg.

Чотирьом європейським кредиторам загрожують штрафи за недотримання термінів, встановлених Європейським центральним банком для оцінки їхньої схильності до кліматичних ризиків.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Штрафи зростатимуть щодня і можуть сягати 5% від середнього денного доходу кредитора. Наприклад, для банку з річним доходом у 10 млрд євро це передбачає щоденні штрафи у розмірі 1,4 млн євро у найжорсткішому сценарії, хоча штрафи, що фактично накладаються, можуть бути набагато меншими.

За словами джерел, на банки щодня нараховуватимуть штрафи доти, доки зберігаються недоліки. Також можуть бути взяті до уваги помʼякшувальні фактори, тобто деякі штрафи можуть бути зменшені або навіть скасовані, сказав один із співрозмовників.

Нагадаємо

ЄЦБ неодноразово попереджав, що кредитори не роблять достатньо, щоб підготуватися до наслідків екстремальних погодних потрясінь для вартості активів або ризику того, що клієнти з великим викидом вуглекислого газу можуть вийти з бізнесу.

Наглядовий орган заявив, що спочатку погрожував штрафами 18 банкам.

ЄЦБ заявив, що кредиторам необхідно розуміти всі відповідні фактори кліматичних та екологічних ризиків, а також те, як на них впливають ці ризики.

Жорсткість, з якою ЄЦБ змушує банки управляти своїми кліматичними ризиками, контрастує з підходом Федеральної резервної системи. Банки в Європі попередили, що розкол у нормативно-правовому середовищі ризикує поставити їх у невигідне конкурентне становище порівняно з американськими колегами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 травня 2024, 11:34
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А все потому, что люди много жрут. Надо оштрафовать банки, чтобы меньше давали людям возможность платить за еду.
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Kharakternyk
Kharakternyk
30 травня 2024, 12:04
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Потрібно влаштувати голод. Що й готується.
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vovan9870
vovan9870
30 травня 2024, 12:30
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Це хіба банки генерують криптовалюту? Що супроводжується величезними витратами енергії і впливом на клімат?
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