ЄЦБ вперше в історії оштрафує банки за нездатність впоратися з наслідками зміни клімату — ЗМІ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Штрафи зростатимуть щодня і можуть сягати 5% від середнього денного доходу кредитора. Наприклад, для банку з річним доходом у 10 млрд євро це передбачає щоденні штрафи у розмірі 1,4 млн євро у найжорсткішому сценарії, хоча штрафи, що фактично накладаються, можуть бути набагато меншими.

За словами джерел, на банки щодня нараховуватимуть штрафи доти, доки зберігаються недоліки. Також можуть бути взяті до уваги помʼякшувальні фактори, тобто деякі штрафи можуть бути зменшені або навіть скасовані, сказав один із співрозмовників.

Нагадаємо

ЄЦБ неодноразово попереджав, що кредитори не роблять достатньо, щоб підготуватися до наслідків екстремальних погодних потрясінь для вартості активів або ризику того, що клієнти з великим викидом вуглекислого газу можуть вийти з бізнесу.

Наглядовий орган заявив, що спочатку погрожував штрафами 18 банкам.

ЄЦБ заявив, що кредиторам необхідно розуміти всі відповідні фактори кліматичних та екологічних ризиків, а також те, як на них впливають ці ризики.

Жорсткість, з якою ЄЦБ змушує банки управляти своїми кліматичними ризиками, контрастує з підходом Федеральної резервної системи. Банки в Європі попередили, що розкол у нормативно-правовому середовищі ризикує поставити їх у невигідне конкурентне становище порівняно з американськими колегами.