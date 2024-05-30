Курс валют на 30 травня: євро в обмінниках подешевшало на 15 копійок, долар на 5 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро втратило 9 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 3 копійки, а у продажу 5 копійок. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−41,00 грн. Євро купують за 43,81 грн, а продають за 44,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,87−41,03, євро — 44,30−44,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,48−40,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,71−43,71 грн/євро.

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