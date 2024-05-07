Суд вчергове підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 травня 2024, 19:21

Суд вчергове підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам

Господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам.

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 7 травня 2024 року закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу Приватбанку, внаслідок укладення яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року, та зобов’язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку», — йдеться в повідомленні.

Справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Приватбанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За словами начальника управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука, суд закрив провадження у справі на підставі норм закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ.

Адже відповідно до цього закону провадження з такими позовними вимогами підлягають закриттю. Позивачі сформували такі позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення їм акцій банку, однак закон це прямо забороняє, що й констатував суд.

Віктор Григорчук також нагадав, що відповідно до статті 41 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхньої передачі інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку, водночас такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

В Нацбанку нагадали, що Велика Палата Верховного Суду 15 лютого 2023 року залишила в силі ухвалу Господарського суду міста Києва від 2 червня 2021 року, якою було закрито провадження у справі за позовом колишнього голови правління та міноритарного акціонера Приватбанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі-продажу Приватбанку.

Наразі судами України закрито провадження в понад 30 судових справах за позовами пов’язаних із Приватбанком осіб про визнання недійсними договорів купівлі-продажу Приватбанку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
mantis05
mantis05
7 травня 2024, 20:04
#
Не хватает в коментах теребоньки, которая будет визжать про зелю-ставленника коломойского :D
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами