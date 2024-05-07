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7 травня 2024, 17:10

На кожного повнолітнього українця припадає в середньому 3 платіжних картки

Загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками, перевищила 115 млн шт., а це в середньому по 3 картки на кожного повнолітнього громадянина країни. Про це розповіла заступниця голови правління Глобус банку Анна Довгальська.

Загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками, перевищила 115 млн шт., а це в середньому по 3 картки на кожного повнолітнього громадянина країни.
Фото:depositphotos

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Посилаючись на дані НБУ, вона зазначила, що в загальній кількості платіжних карток понад 45,3% — це картки для здійснення видаткових операцій (понад 52 млн шт.) і протягом 2023 року порівняно з минулим роком їх кількість зросла на 12,5%.

Крім того, як твердить фахівчиня, суттєво змінилася кількість безконтактних карток: з грудня 2022 року по грудень 2023 року їх кількість збільшилася на 17% — до 30,6 млн шт., відтак вже майже 59% активних карток є безконтактними.

Зростає популярність токенізованих платіжних карток (NFC-технологія): з грудня 2022 року по грудень 2023 року їх кількість зросла на 57% — до 12,4 млн шт. (тобто приблизно кожна четверта активна платіжна картка є токенізованою).

«За підсумками 2023 року в українських торговельних мережах майже 90% від загальної кількості та сум безготівкових операцій здійснювалися з використанням безконтактної оплати та NFC-технології», — підкреслила Довгальська.

Експертка зазначила, що лідерами за обсягами операцій з використанням платіжних карток, як і раніше, є міжнародні платіжні системи MasterCard та Visa.

Так, протягом 2023 року частка операцій за картками цих систем становила 99,9% від загальної кількості операцій (7 912,5 млн шт.) та 99,5% від загальної суми операцій (6 140,8 млрд грн).

Довгальська зауважила, що в 2023 році найбільша кількість операцій за платіжними картками припала на розрахунки в торговельній мережі — майже 70% (близько 5 млрд операцій).

Водночас перекази з картки на картку є лідерами за сумами операцій — 37,1% (або 1 478,6 млрд грн).

Джерело: Мінфін
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