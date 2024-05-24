Сьогодні, 24 травня, на турнікетах станцій київського метрополітену з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
24 травня 2024, 16:41
У київському метро не працює оплата проїзду банківською карткою
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«Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі.
Сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- QR-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим QR-квитком.
Джерело: Мінфін
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