У київському метро не працює оплата проїзду банківською карткою

Сьогодні, 24 травня, на турнікетах станцій київського метрополітену з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі.

Сплатити за проїзд можна: