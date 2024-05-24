Ілон Маск спростував інформацію про плани SpaceX провести розміщення акцій

SpaceX не потребує додаткового капіталу, заявив у соцмережі Ілон Маск, спростувавши повідомлення, що з'явилися, про те, що його компанія планує розміщення акцій. SpaceX планує зворотний викуп акцій, написав Маск.

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23 травня Bloomberg повідомив, що аерокосмічна компанія Маска обговорює можливість розміщення акцій, виходячи з оцінки її вартості в $200 млрд. За даними джерел агентства, розміщення паперів співробітниками та інвесторами SpaceX може відбутися у червні. Одне з джерел відзначило, що акції компанії можуть бути продані за ціною $108−110 за папір.

Маск заявив, що SpaceX приблизно раз на півроку дає співробітникам та інвесторам можливість продати акції.