Президент росії знову пропонує Заходу переговори і «заморозку» війни — Reuters

Президент росії володимир путін готовий зупинити війну з Україною і укласти перемир'я за умови, що він збереже контроль над вже завойованими територіями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ять джерел, близьких до російського президента.

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За словами співрозмовників агентства, путін розуміє, що подальший наступ вимагатиме повторення масової мобілізації, перша хвиля якої восени 2022 року впустила рейтинги влади і викликала втечу за кордон сотень тисяч російських громадян.

Тому, стверджують джерела Reuters, путін готовий припинити війну, навіть попри те, що її початкові цілі — повне захоплення територій Донецької та Луганської областей України залишаються невиконаними.

Кремль упевнений, що зможе продати «населенню» результат вторгнення як «перемогу». «Путін скаже, що ми перемогли, що НАТО нас атакувало, а ми зберегли наш суверенітет і що у нас є сухопутний коридор у Крим», — пояснює одне з джерел Reuters.

Ключова умова путіна, за якою той не готовий на жодні поступки, — це збереження всіх захоплених російською армією територій, стверджують усі співрозмовники агентства. Якщо ж Захід відкине його пропозицію, путін готовий продовжувати воювати, кажуть вони.

З аналогічною пропозицією Кремль виступав наприкінці минулого року, проте після переговорів на рівні посередників ідею відкинули. У лютому США відмовилися обговорювати перемир'я без участі Києва, розповідали джерела Reuters.