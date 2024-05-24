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24 травня 2024, 14:57

Президент росії знову пропонує Заходу переговори і «заморозку» війни — Reuters

Президент росії володимир путін готовий зупинити війну з Україною і укласти перемир'я за умови, що він збереже контроль над вже завойованими територіями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ять джерел, близьких до російського президента.

Президент росії володимир путін готовий зупинити війну з Україною і укласти перемир'я за умови, що він збереже контроль над вже завойованими територіями.

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За словами співрозмовників агентства, путін розуміє, що подальший наступ вимагатиме повторення масової мобілізації, перша хвиля якої восени 2022 року впустила рейтинги влади і викликала втечу за кордон сотень тисяч російських громадян.

Тому, стверджують джерела Reuters, путін готовий припинити війну, навіть попри те, що її початкові цілі — повне захоплення територій Донецької та Луганської областей України залишаються невиконаними.

Кремль упевнений, що зможе продати «населенню» результат вторгнення як «перемогу». «Путін скаже, що ми перемогли, що НАТО нас атакувало, а ми зберегли наш суверенітет і що у нас є сухопутний коридор у Крим», — пояснює одне з джерел Reuters.

Ключова умова путіна, за якою той не готовий на жодні поступки, — це збереження всіх захоплених російською армією територій, стверджують усі співрозмовники агентства. Якщо ж Захід відкине його пропозицію, путін готовий продовжувати воювати, кажуть вони.

З аналогічною пропозицією Кремль виступав наприкінці минулого року, проте після переговорів на рівні посередників ідею відкинули. У лютому США відмовилися обговорювати перемир'я без участі Києва, розповідали джерела Reuters.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+161
Riojas
Riojas
24 травня 2024, 15:10
#
С нашей стороны это была бы разумная фиксация убытка. Но этого не будет.
+
+89
Игорь УА
Игорь УА
24 травня 2024, 15:39
#
С вашей русской стороны давно нужно было зафиксировать убытки и закончить войну.
+
+45
bosyak
bosyak
24 травня 2024, 15:52
#
«С нашей стороны» — це з якої?
+
+7
irakez
irakez
24 травня 2024, 16:29
#
Але нажаль, Україну очолюють лудомани. «Ну я ж вже стільки втратив, як можна просто взяти і відійти? Заради чого все це було? Ось ще трошки і відіграюсь… Цього разу точно повезе! Ну не цього, ладно, но наступного разу точно, я це відчуваю, казино вже видихається, ось-ось розвалиться! Треба трошки дожати, ще один разочок, ось-ось, і відіграю всі втрати!»

І так багато років, поки лудоман не втратить ВСЕ, коли вже не залишиться кого і що вкидувати в топку його скаженої гри.
+
+15
bosyak
bosyak
24 травня 2024, 16:54
#
«просто взяти і відійти» — куди відійти? За дніпро, за карпати? І шо далі? Це Вам не іграшки.
+
0
zerotoler
zerotoler
24 травня 2024, 17:24
#
По тихому хорватский сценарий разигрывать
+
+44
Игорь УА
Игорь УА
24 травня 2024, 15:41
#
Как бы все не закончилось, русня войну уже проиграла, два года мучаясь со страной в 10 раз меньше по экономическому и военному потенциалу. Они продемонстрировали всему миру что их армия годится только для парадов и воровства генералов. Их будущее и дальше скатываться на уровень государства третьего мира, вроде какого то Ирана.
+
+55
eurousa
eurousa
24 травня 2024, 15:50
#
Ага, особенно по карте видно величину проигрыша.
+
+22
eljaaff
eljaaff
24 травня 2024, 16:16
#
Ну зачем тут наративы марафона транслировать… За нас вписалось пол мира — обескровили свои склады пво технику. все кинули в топку и он их перемолол… в итоге европа устала америка забуксовала … если б драка была один на один мы бы сдулись в течении полу года причем аж до карпат…
+
+65
paff
paff
24 травня 2024, 15:53
#
Надо соглашаться
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
24 травня 2024, 16:39
#
Проблема не в Путине или Зеленском:) а в том что народ жаждит войны и крови, это можно назвать как средневековый колизей. А если народ жаждит, то костёр войны будет продолжатся ни смотря ни на что.

+
0
bosyak
bosyak
24 травня 2024, 16:56
#
Який народ «жаждит войны и крови»?
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