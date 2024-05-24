Президент росії володимир путін готовий зупинити війну з Україною і укласти перемир'я за умови, що він збереже контроль над вже завойованими територіями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ять джерел, близьких до російського президента.
Президент росії знову пропонує Заходу переговори і «заморозку» війни — Reuters
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За словами співрозмовників агентства, путін розуміє, що подальший наступ вимагатиме повторення масової мобілізації, перша хвиля якої восени 2022 року впустила рейтинги влади і викликала втечу за кордон сотень тисяч російських громадян.
Тому, стверджують джерела Reuters, путін готовий припинити війну, навіть попри те, що її початкові цілі — повне захоплення територій Донецької та Луганської областей України залишаються невиконаними.
Кремль упевнений, що зможе продати «населенню» результат вторгнення як «перемогу». «Путін скаже, що ми перемогли, що НАТО нас атакувало, а ми зберегли наш суверенітет і що у нас є сухопутний коридор у Крим», — пояснює одне з джерел Reuters.
Ключова умова путіна, за якою той не готовий на жодні поступки, — це збереження всіх захоплених російською армією територій, стверджують усі співрозмовники агентства. Якщо ж Захід відкине його пропозицію, путін готовий продовжувати воювати, кажуть вони.
З аналогічною пропозицією Кремль виступав наприкінці минулого року, проте після переговорів на рівні посередників ідею відкинули. У лютому США відмовилися обговорювати перемир'я без участі Києва, розповідали джерела Reuters.
Коментарі - 12
І так багато років, поки лудоман не втратить ВСЕ, коли вже не залишиться кого і що вкидувати в топку його скаженої гри.