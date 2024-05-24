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24 травня 2024, 20:00

Офіційний курс долара доріс до 40 грн, ВВП зріс на 4,3%, НБУ обмежить p2p трансакції: головне за тиждень

Офіційний курс долара доріс до 40 гривень

Національний банк встановив новий курс гривні до долара та євро на понеділок 27 травня. Гривня знову оновила мінімум. У парі з доларом українська валюта опустилась до свого історичного мінімуму й подала психологічну відмітку у 40 гривень. У парі з євро гривня також впала до рекорду — 43,49.

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Джерело: Мінфін
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