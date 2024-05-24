Офіційний курс долара доріс до 40 грн, ВВП зріс на 4,3%, НБУ обмежить p2p трансакції: головне за тиждень

Національний банк встановив новий курс гривні до долара та євро на понеділок 27 травня. Гривня знову оновила мінімум. У парі з доларом українська валюта опустилась до свого історичного мінімуму й подала психологічну відмітку у 40 гривень. У парі з євро гривня також впала до рекорду — 43,49.

ВВП у квітні зріс на 4,3% за даними Мінекономіки

У квітні 2024 року ВВП за попередніми даними зріс на 4,3% порівняно з квітнем минулого року.

НБУ обмежить вихідні перекази між фізособами: ліміт — 100 000 грн

Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами.

За час великої війни українці придбали облігацій на трильйон гривень

З початку повномасштабної війни українці, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики на понад 1 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф

У вівторок, 21 травня, Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф.

Україна виконала всі структурні маяки МВФ для четвертого перегляду програми EFF

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, місія якого щодо четвертого перегляду програми, як очікується, розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві.

У Кабміні хочуть підвищити ПДВ та військовий збір від 1,5% до 5% — Forbes

Кабмін працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни стосуються ПДВ та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування.