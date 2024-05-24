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24 травня 2024, 15:36

З початку року видатки держбюджету на оборону перевищили 550 мільярдів

За січень-квітень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 554,7 млрд грн або 58,6% від усієї суми видатків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За січень-квітень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 554,7 млрд грн або 58,6% від усієї суми видатків.
Фото: НБУ

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Зокрема, лише у квітні на оборону спрямували 146,6 млрд грн.

Куди спрямовані кошти

Зазначається, що кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення та інші види витрат.

У Мінфіні також нагадали, що видатки сектору безпеки і оборони уряд фінансує виключно коштом власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
mantis05
mantis05
24 травня 2024, 17:24
#
2022 год: на 200 лярдов были меньше затраты, но всего было больше, очень показательно) не имеет смысла больше увеличивать затраты, потому что это деньги, в любом объеме не попадут туда, куда надо.
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