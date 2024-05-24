Голова НБУ відповів Гонтаревій на критику

Голова Нацбанку Андрій Пишний відповів на слова Валерії Гонтаревої, яка розкритикувала монетарну та валютну політику Нацбанку під час війни.

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«Колишня голова НБУ не може не пам’ятати, як Національним банком ухвалюються рішення: колегіальність, обговорення, дискусія, ретельний аналіз всіх параметрів, пошук оптимального балансу ризику. Це те що лежить в основі якості, яку генерує Національний банк», — сказав Пишний.

Він додав, що абсолютно не сприймає критику, яка була озвучена і вважає її неприйнятною для оцінки роботи НБУ.

«Таке враження, що лондонський котел плющить і плавить не гірше ніж закарпатський», — сказав Пишний.

На критику монетарної та валютної політики, які сильно поєднані, він нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення Національний банк був змушений відмовитися від інфляційного таргетування і зафіксувати курс, знівелювавши все, що було до війни.

«Але це були потрібні, швидкі, якісні рішення, які суттєво зафіксували ситуацію. А далі було потрібно не лише накласти „монетарний турнікет“, який би не дозволив знекровити остаточно золотовалютні резерви, а побудувати ефективну політику в умовах кризи, яка торкнулася всього», — нагадав голова правління НБУ.

До теми: Гонтарева розкритикувала політику Нацбанку