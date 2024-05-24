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24 травня 2024, 19:33

Голова НБУ відповів Гонтаревій на критику

Голова Нацбанку Андрій Пишний відповів на слова Валерії Гонтаревої, яка розкритикувала монетарну та валютну політику Нацбанку під час війни.

Голова Нацбанку Андрій Пишний відповів на слова Валерії Гонтаревої, яка розкритикувала монетарну та валютну політику Нацбанку під час війни.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Колишня голова НБУ не може не пам’ятати, як Національним банком ухвалюються рішення: колегіальність, обговорення, дискусія, ретельний аналіз всіх параметрів, пошук оптимального балансу ризику.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Колишня голова НБУ не може не пам’ятати, як Національним банком ухвалюються рішення: колегіальність, обговорення, дискусія, ретельний аналіз всіх параметрів, пошук оптимального балансу ризику. Це те що лежить в основі якості, яку генерує Національний банк», — сказав Пишний.

Він додав, що абсолютно не сприймає критику, яка була озвучена і вважає її неприйнятною для оцінки роботи НБУ.

«Таке враження, що лондонський котел плющить і плавить не гірше ніж закарпатський», — сказав Пишний.

На критику монетарної та валютної політики, які сильно поєднані, він нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення Національний банк був змушений відмовитися від інфляційного таргетування і зафіксувати курс, знівелювавши все, що було до війни.

«Але це були потрібні, швидкі, якісні рішення, які суттєво зафіксували ситуацію. А далі було потрібно не лише накласти „монетарний турнікет“, який би не дозволив знекровити остаточно золотовалютні резерви, а побудувати ефективну політику в умовах кризи, яка торкнулася всього», — нагадав голова правління НБУ.

До теми: Гонтарева розкритикувала політику Нацбанку

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
24 травня 2024, 20:12
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За то теперь керована гнучкысть которая выходит через одно место
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