Нова пошта запустила доставку між країнами Європи

Nova Post — бренд, під яким працює Нова пошта в Європі — запустила доставку між країнами Європи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Відтепер можна відправити документи, посилки чи вантажі до 100 кг не тільки з Європи в Україну чи навпаки, але й між європейськими країнами, де є відділення Nova Post.

Послуга вже доступна у всіх країнах присутності крім Молдови, Румунії та Великої Британії. Термін доставки між країнами — від 2-х днів.

Вартість

Між країнами Європи Nova Post доставляє посилки у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі. Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами.

На прикладі відправки з Польщі: доставка посилки вагою 2 кг до Німеччини у відділення Nova Post коштуватиме 43 злотих (приблизно 10 євро), а в Іспанію — 65 злотих (15 євро). Плюс 10 злотих (2 євро) до вартості, якщо скористатись послугою доставки посилки на адресу кур'єром.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Нова пошта відкрила перші відділення у Великій Британії.