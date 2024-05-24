Офіційний курс долара доріс до 40 гривень

Національний банк встановив новий курс гривні до долара та євро на понеділок 27 травня. Гривня знову оновила мінімуми. Про це свідчать дані НБУ.

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У парі з доларом українська валюта опустилась до свого історичного мінімуму й подала психологічну відмітку у 40 гривень. У парі з євро гривня також впала до рекорду — 43,49.