Офіційний курс долара доріс до 40 гривень

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 травня 2024, 15:48

Офіційний курс долара доріс до 40 гривень

Національний банк встановив новий курс гривні до долара та євро на понеділок 27 травня. Гривня знову оновила мінімуми. Про це свідчать дані НБУ.

Національний банк встановив новий курс гривні до долара та євро на понеділок 27 травня.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У парі з доларом українська валюта опустилась до свого історичного мінімуму й подала психологічну відмітку у 40 гривень. У парі з євро гривня також впала до рекорду — 43,49.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+74
Exba
Exba
24 травня 2024, 15:52
#
40 не празднуют
+
+44
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 травня 2024, 15:58
#
Бідні кабанчики ©
+
0
zevs1
zevs1
24 травня 2024, 16:11
#
Курс доллара отображает качество специалистов работающих в НБУ и Минфине.
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
24 травня 2024, 16:18
#
Поїзд гривневих інструментів рухається вперед! Нестерпні збитки!
+
0
Alex2006
Alex2006
24 травня 2024, 16:51
#
Усе вірно, похзд далеко попереду :) Поточне зростання лише зменшило збитки кабанчиків з 5−15грн з долару до 4−14грн з долару, але глобально нічого не змінилось, гривневі інструменти і надалі у величезному плюсі.
+
+45
TAN72
TAN72
24 травня 2024, 16:56
#
Фрунзе 103 по вам плачет,или вы там прописаны?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 травня 2024, 17:04
#
Улица Фрунзе уже в прошлом…
Ну, а если говорить о «пациенте». то лучше его «подвозить» в заезд (лучше дорога) со стороны Телиги (коротченко)
+
0
Silumin
Silumin
24 травня 2024, 16:23
#
«Якось нам казали: буде долар по 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Дивіться — нічого не сталося!»
© Зе, 2019
+
0
zevs1
zevs1
24 травня 2024, 16:29
#
Бумеранг работает.
+
0
Я Саня
Я Саня
24 травня 2024, 16:52
#
Думаю, той хто говорив, знав що може таке зеленському зробити. Це була погроза і вона виконана.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
24 травня 2024, 17:00
#
Обещал 40… Дождался, не комментирую… Дальше только дороже… а бредням привет…
+
0
Kankakee
Kankakee
24 травня 2024, 17:28
#
Та 40 мало бути на початку року 🤷 по прогнозам і вимогам МВФ 🙀 а НБУ майже на півроку затягнув ситуацію. Хоча Зеленский молодець! — обіцяв що при ньому долар не буде по 40 і сдєржав хоч цю свою обіцянку 👍👍👍 Бо його каденція то закінчилася чотири дня тому 🎃
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають BobKickass, maktraher123 и 34 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами