Національний банк встановив новий курс гривні до долара та євро на понеділок 27 травня. Гривня знову оновила мінімуми. Про це свідчать дані НБУ.
24 травня 2024, 15:48
Офіційний курс долара доріс до 40 гривень
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У парі з доларом українська валюта опустилась до свого історичного мінімуму й подала психологічну відмітку у 40 гривень. У парі з євро гривня також впала до рекорду — 43,49.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12
Ну, а если говорить о «пациенте». то лучше его «подвозить» в заезд (лучше дорога) со стороны Телиги (коротченко)
© Зе, 2019