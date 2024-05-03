mono 2.0 — все про перший за шість років редизайн банківського застосунку

На початку листопада 2023 року співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував перший за шість років редизайн мобільного застосунку банку. Оновлення вийшло у квітні. Окрім змін дизайну, у застосунку з’явилися нові функції. Детальніше про редизайн «Мінфін» розпитав у monobank і зібрав найголовніше.

Для чого знадобилися зміни застосунку

У банку вважають, що час для змін настав. Коли створювалася попередня версія дизайну, в її основу лягла Чорна картка, тобто перша картка monobank. Зараз же продуктів побільшало. Це і Біла картка, дитячі, валютні та преміальні картки, послуги для ФОП, депозити, «‎Банка», покупка частинами, придбання облігацій.

«Інтерфейс та логіка першого дизайну були розраховані під один картковий продукт — Чорну картку. З моменту заснування проєкту ми створювали та розвивали нові продукти, тож з’явилася потреба переосмислити дизайн застосунку для комфортного користування», — пояснили у monobank.

Тож, основна мета редизайну для банку — зробити застосунок зручним і функціональним, із огляду на появу в ньому цілої низки банківських продуктів.

Що саме змінилося

Насамперед, вигляд головного екрану. Найголовніші дані на ньому залишилися — це баланс, картка та інформація про останній платіж. Іконки зверху ведуть до статистики витрат, налаштування профілю та зміни зовнішнього вигляду особистого кота.

Трохи нижче на екрані є меню з найпотрібнішими для клієнтів функціями:

переказ коштів;

платіж за IBAN;

поповнення мобільного;

інші платежі.

Ще нижче розміщена інша загальна інформація та підтримка.

Дизайн самої картки не змінився, але тепер її зображення в 3D і вона «‎лежить». Якщо на неї натиснути, то вона розгортається та показує повне меню налаштувань картки. Натиснувши на поле з останньою транзакцією, можна побачити виписку за конкретною карткою. Оскільки метою monobank під час редизайну було залишити впізнаваність картки і самого банку, то градієнт на фоні вирішили залишити.

Після оновлення дизайну у застосунку з’явилися нові функції.

Перехід між картками за допомогою свайпів. Відкриваючи застосунок, клієнт потрапляє на Чорну картку (так само, як і раніше). Але тепер не потрібно переходити в окреме меню, щоб перейти на іншу картку. Достатньо просто зробити свайп ліворуч і з’явиться біла, валютна та інші картки.

А якщо свайпнути вправо, то можна побачити всі операції за поточними картками (окрім ФОПівської).

Спільна виписка для всіх карток. Раніше виписка за кожною карткою була розміщена окремо. Тепер всі дані зібрані в одному місці. Щоб відкрити спільну виписку, достатньо зробити свайп праворуч. Тобто контроль за витратами з усіх карток зробили зручнішим.

Котик із нагородами теж залишився. Щоб їх побачити, потрібно натиснути на смайлик у верхньому правому кутку.

Як оновити дизайн у застосунку

Для цього потрібно зайти у розділ «‎Ще» та натиснути на кнопку оновлення. Якщо у застосунку ще немає кнопки, його потрібно оновити.

А також, на головній сторінці розмістили яскраву кнопку з запрошенням перейти на новий дизайн.

Чи можна залишити старий дизайн

Для тих, хто поки що не готовий до змін, банк передбачив можливість повернутися до минулого дизайну. Зробити це можна за тією ж самою кнопкою оновлення у розділі «‎Ще».

«‎Ми вирішили дати можливість клієнтам самим обирати, коли саме змінити дизайн, адже розуміємо, що необхідний час, аби познайомитися та адаптуватися до нового дизайну застосунку», — пояснили у monobank.

Старий дизайн поки що прибирати не планують. Та все ж розраховувати, що його залишать назавжди, не варто.

Клієнтам банку радять не прив’язуватися до минулого, тобто не залишатися на старому дизайні, а переходити на новий.

«Організація логіки нового дизайну є комфортнішою для клієнтів, що користуються декількома продуктами. Всі подальші оновлення застосунку робитимемо тільки для нового дизайну», — резюмують у monobank.



Тож якщо ви ще не оновилися — то зараз саме час!