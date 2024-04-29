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29 квітня 2024, 13:10

З початку 2024 року капіталізація ринку сільгоспземель зросла на понад 200 млрд грн — KSE

З липня 2023 року на ринку земель сільськогосподарського призначення спостерігається стійка тенденція до зростання кількості угод купівлі-продажу. Найбільший попит мають колишні «підмораторні» землі — для товарного сільгоспвиробництва та особистого селянського господарства. Про це пише KSE.

З липня 2023 року на ринку земель сільськогосподарського призначення спостерігається стійка тенденція до зростання кількості угод купівлі-продажу.
Фото:depositphotos

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Капіталізація ринку

Лише за підсумками першого кварталу цього року капіталізація ринку сільгоспземель збільшилась на 202,5 млрд грн. Не в останню чергу завдяки відкриттю доступу юридичних осіб до ринку з 1 січня цього року.

Всього, у 1 кв. 2024 р. було укладено 25,7 тис. угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення сукупним обсягом 58,8 тис. га, що на 7% перевищує показники 4 кв. 2023 р., в якому була зафіксована рекордна кількість угод купівлі-продажу сільгоспземель за весь час після початку повномасштабного вторгнення.

Вартість гектара

За результатами перших трьох місяців цього року середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі збільшилась на 11.2%. Якщо в 4 кв. минулого року вона становила 37,7 тис. грн, то у 1 кв. 2024 р. зросла до 42,0 тис. грн/га.

Таким чином, капіталізація ринку сільгоспземель від початку поточного року зросла на 202,5 млрд грн.

Купівля юрособами

У січні-березні 2024 року 436 юридичних осіб придбали 2957 сільськогосподарських ділянок сукупною площею 8,5 тис. га. При цьому трохи менше половини транзакцій припадає саме на березень 2024 року, коли своїм правом купівлі сільськогосподарської землі скористались 276 юридичних осіб, що придбали 1253 земельні ділянки сукупною площею 3,5 тис. га.

Розвиток ринку сільгоспземель має дедалі більший вплив на систему публічних фінансів громад після переспрямування до держбюджету ПДФО, сплаченого військовослужбовцями.

Від січня 2024 року зростання надходжень пов’язаних із сільськогосподарською землею на чверть компенсувало зниження інших податкових надходжень громад. Для прикладу, лише у лютому цього року податки пов’язані із сільськогосподарською землею забезпечили 13% усіх податкових надходжень громад (проти 10% у лютому 2023 року), а саме 3 млрд грн, що на 20% вище від аналогічного показника минулого року.

Усього з моменту відкриття ринку земель було укладено 227,5 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею 510,8 тис. га. Таким чином з моменту відкриття ринку земель 1 липня 2024 року в обігу знаходилося 1,24% від загальної кількості сільгоспземель в Україні.

Джерело: Мінфін
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