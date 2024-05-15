Мінфін залучив 11,6 мільярда від продажу облігацій та продовжив знижувати ставки

Міністерство фінансів 14 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,59 млрд грн, що на 7,20 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 9,39 млрд грн. При цьому Мінфін продовжує знижувати ставки. Про це свідчать дані міністерства.