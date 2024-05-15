Міністерство фінансів 14 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,59 млрд грн, що на 7,20 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 9,39 млрд грн. При цьому Мінфін продовжує знижувати ставки. Про це свідчать дані міністерства.
15 травня 2024, 9:02
Мінфін залучив 11,6 мільярда від продажу облігацій та продовжив знижувати ставки
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 3,04 млрд грн під 15,12% з погашенням 4 червня 2025 року (минулого тижня ставка була 15,25%);
- 3,12 млрд грн під 16,14% з погашенням 18 березня 2026 року (минулого тижня ставка була 16,29%);
- 3,13 млрд грн під 17,20% з погашенням 25 серпня 2027 року (минулого тижня ставка була 17,50%).
В іноземній валюті:
- 53,68 млн євро під 3,25% з погашенням 15 травня 2025 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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