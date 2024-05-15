Meta закриває проєкт Workplace, щоб зосередитись на ШІ

Компанія Meta закриває проєкт Workplace, щоб зосередитись на розробці штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

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Workplace працюватиме до кінця літа 2025 року. Meta заявила, що технології ШІ та метавсесвіту, що розробляються нею, фундаментально змінять підхід до роботи.

Сервіс працював так само як і Facebook, але дозволяв користувачам мати окремі облікові записи для корпоративного спілкування.

Workplace запустили у 2019 році. Тоді у Meta були амбітні плани. Вона розглядала цей проєкт як спосіб заробити за рахунок передплат, а також розширити охоплення Facebook, впровадивши продукт в офісне середовище.

Сервісом користувалися такі компанії як Starbucks, Walmart та Spotify Technology. Тепер продукт продовжить існувати лише для співробітників компанії Meta, які використовують його для повсякденної взаємодії.