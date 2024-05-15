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15 травня 2024, 8:17

По всій Україні діють аварійні відключення електроенергії

Сьогодні, 15 травня, у всіх українських областях вводяться аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Сьогодні, 15 травня, у всіх українських областях вводяться аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що контрольовані графіки відключення застосовуються з 6:40 до 09:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

«Причина — збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів», — пояснили в Укренерго.

Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Варто зазначити, що вчора, 14 травня, ввечері по всій території України було запроваджено аварійні відключення світла. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону пояснив, це пов'язано з похолоданням і тим, що українці почали використовувати обігрівачі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+115
Ranet
Ranet
15 травня 2024, 8:20
#
Готовят повышение тарифов. Ну вот, наконец, и инфляция догонит прогнозируемую. Вместе с маслом и яйцами.
+
+25
Серый Петров
Серый Петров
15 травня 2024, 8:28
#
А импорт электроэнергии тоже блокируют ,
+
+30
bosyak
bosyak
15 травня 2024, 9:24
#
Імпорт по 10, Вам по 10 без відключень чи по 2,64 з відключеннями?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 травня 2024, 9:58
#
Народу нужно задаром и много…
+
0
orest frank
orest frank
15 травня 2024, 10:09
#
Декільканадцять років тому, коли ее була ще по 36 копійок, моєму університетському товаришу, який вів агробізнес у Запоріжській області, запропонували по 25 копійок ту ее. Поля з помідорами (теплиці) розташовувалися під ПУАЕС. За кордон тоді продавали по 5(п'ять) копійок. На запитання чому така різниця — тому що по п’ять у валюті ЕС платить , а 25 копійок українці і в гривні. Питання — а чому реверс по 10 гривень?
+
0
bosyak
bosyak
15 травня 2024, 8:34
#
Холодно, люди гріються
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
15 травня 2024, 8:35
#
А далі буде тільки гірше, бо замість того, щоб вкладатись в знищення москальських ракетних заводів і ракетоносіїв зелений займався якимось там «відбудівництвом».
та й навіть якщо якісь там підстанції відновили, то москалі тепер просто рознесли вже не підстанції, а безпосередньо самі тепло- і гідростанції, які відновити вже практично неможливо і набагато дорожче, ніж підстанції!

і тепер москалі за наступних пів року ще вироблять ракет і вгадайте, що буде восени?!

«дякую» москалям, «дякую» презЕденту…
+
0
bosyak
bosyak
15 травня 2024, 9:03
#
Ви знаєте, що буде, готуйтеся. Час є.
+
0
Ranet
Ranet
15 травня 2024, 9:40
#
Оновив дані?
Або почекаєш, коли газ скінчиться?
+
0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
15 травня 2024, 9:22
#
Почалась креативна, дотепна і весела кампанія з примусу населення до підняття тарифів! Даві їх, вава!
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