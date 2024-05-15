Сьогодні, 15 травня, у всіх українських областях вводяться аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
По всій Україні діють аварійні відключення електроенергії
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Зазначається, що контрольовані графіки відключення застосовуються з 6:40 до 09:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
«Причина — збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів», — пояснили в Укренерго.
Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.
Варто зазначити, що вчора, 14 травня, ввечері по всій території України було запроваджено аварійні відключення світла. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону пояснив, це пов'язано з похолоданням і тим, що українці почали використовувати обігрівачі.
Коментарі - 10
та й навіть якщо якісь там підстанції відновили, то москалі тепер просто рознесли вже не підстанції, а безпосередньо самі тепло- і гідростанції, які відновити вже практично неможливо і набагато дорожче, ніж підстанції!
і тепер москалі за наступних пів року ще вироблять ракет і вгадайте, що буде восени?!
«дякую» москалям, «дякую» презЕденту…
Або почекаєш, коли газ скінчиться?