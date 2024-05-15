По всій Україні діють аварійні відключення електроенергії

Сьогодні, 15 травня, у всіх українських областях вводяться аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Зазначається, що контрольовані графіки відключення застосовуються з 6:40 до 09:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

«Причина — збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів», — пояснили в Укренерго.

Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Варто зазначити, що вчора, 14 травня, ввечері по всій території України було запроваджено аварійні відключення світла. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону пояснив, це пов'язано з похолоданням і тим, що українці почали використовувати обігрівачі.