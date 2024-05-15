ФРС дав прогноз по ставці: лишиться високою через інфляцію

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джей Пауелл заявив, що регулятор розглядає можливість збереження ключової ставки протягом більш тривалого часу, ніж передбачалося, оскільки інфляція в країні досі залишається стійкою. Про це пише Financial Times.

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За словами голови ФРС, економіка США останнім часом працює дуже добре, але перші місяці 2024 року відзначилися відсутністю прогресу в питанні зниження інфляції до цільового показника центрального банку у 2%.

Пауелл сказав, що очікує, що інфляція може повернеться на щомісячну основу до рівнів, які більше схожі на нижчі показники, які ми мали минулого року. Але підкреслив, що його впевненість щодо цього не така висока, як була раніше.

Він також додав, що ФРС повинен бути терплячим і дозволити обмежувальній політиці робити свою роботу.

Пауелл повторив, що не очікує від ФРС подальшого підвищення процентних ставок у світлі впертої інфляції.