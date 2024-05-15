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15 травня 2024, 14:01

Oracle може укласти угоду з ШІ-стартапом Маска на $10 мільярдів — The Information

Американська корпорація Oracle близька до укладання угоди зі стартапом Ілона Маска в галузі штучного інтелекту xAI на суму $10 млрд. Про це повідомляє The Information із посиланням на свої джерела.

Американська корпорація Oracle близька до укладання угоди зі стартапом Ілона Маска в галузі штучного інтелекту xAI на суму $10 млрд.
Фото: oracle.com

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Повідомляється, що ця угода зробить xAI одним із найбільших клієнтів Oracle. Однак обговорення все ще продовжуються, і немає жодних гарантій, що компанії дійдуть згоди.

Якщо угоду буде завершено, Oracle надасть xAI хмарне сховище.

Зростання акцій Oracle

Після публікації новини про можливу угоду з xAI акції Oracle зросли на 5,3%, але до закриття торгів трохи опустилися, досягнувши ціни $120,87. Зростання акцій склало 3,87%, на постмаркеті паперу додали ще 0,6%.

З початку 2024 року до закриття акції Oracle зросли майже на 15%, а за останні 12 місяців — на 23%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що акції Oracle у 2023 році рекордно зросли більш ніж на 50%.

Джерело: Мінфін
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