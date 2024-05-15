Євро займає перше місце у структурі держборгу України

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу часка євро становить 33,2%, а частка долара США — 26,3%. Левову частку у розрізі кредиторів займає міжнародна допомога від країн-партнерів та МФО — 53,8%. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Гривня займає третє місце у структурі боргу — 25,9%, а за нею йде СПЗ — 10,8%. На інші валюти, зокрема на фунт стерлінг, канадський долар та японську єну припадає 3,8%.

В розрізі кредиторів на другому місці випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 27,4%, а на третьому випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 16,0%. На позики, одержані від комерційних банків та інших фінансових установ припадає 2,8%.

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