Британські банки тестують токенізовані депозити

Британська торгова асоціація UK Finance розпочала роботу над новим етапом пілотного проекту, спрямованого на токенізацію депозитів . Організація розширює експериментальний реєстр для відстеження банківських платежів по всьому світу. Про це повідомляє пресслужба UK Finance.

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Учасниками проєкту стали відомі банки та компанії, зокрема Barclays, HSBC, Citigroup, Lloyds Banking Group, Mastercard, NatWest, Nationwide, Santander, Standard Chartered, Virgin Money і VISA.

«Приємно бачити індустрію фінансових послуг, яка співпрацює, щоб розширити межі платіжних інновацій. Ми сподіваємося, що ці експерименти дадуть зрозуміти, як спільна платформа для інновацій може покращити взаємодію з клієнтами за допомогою нових функцій платежів, а також зменшити ризик фрагментації на ринках роздрібних платежів», — заявив голова технічного відділу Barclays Лі Брейн.

У коментарі Bloomberg генеральний директор Quant Гілберт Вердіан зазначив, що учасники пілота використовуватимуть платформу протягом кількох років.

За наявними даними, ініціатива є останнім кроком на шляху до створення ефективної системи, яку зможуть використовувати банки для токенізації депозитів і цінних паперів.

Очікується, що завдяки збільшенню кількості активів, записаних у вигляді токена в єдиному блокчейні, міжнародні транзакції здійснюватимуться швидше і простіше. Крім того, ініціатива має знизити ймовірність помилок і шахрайства, йдеться в тексті документа.

Експериментальна фаза триватиме до літа 2024 року, а її результати будуть опубліковані в серпні. Протягом цього часу учасники зосередяться на різних аспектах, включно з оцінкою переваг для бізнесу та клієнтів, вивченням технічної складової та розглядом правової бази, що стосується роботи системи розрахунків із загальним реєстром.