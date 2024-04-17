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17 квітня 2024, 12:58

Британські банки тестують токенізовані депозити

Британська торгова асоціація UK Finance розпочала роботу над новим етапом пілотного проекту, спрямованого на токенізацію депозитів. Організація розширює експериментальний реєстр для відстеження банківських платежів по всьому світу. Про це повідомляє пресслужба UK Finance.

Британська торгова асоціація UK Finance розпочала роботу над новим етапом пілотного проекту, спрямованого на токенізацію депозитів.

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Учасниками проєкту стали відомі банки та компанії, зокрема Barclays, HSBC, Citigroup, Lloyds Banking Group, Mastercard, NatWest, Nationwide, Santander, Standard Chartered, Virgin Money і VISA.

«Приємно бачити індустрію фінансових послуг, яка співпрацює, щоб розширити межі платіжних інновацій. Ми сподіваємося, що ці експерименти дадуть зрозуміти, як спільна платформа для інновацій може покращити взаємодію з клієнтами за допомогою нових функцій платежів, а також зменшити ризик фрагментації на ринках роздрібних платежів», — заявив голова технічного відділу Barclays Лі Брейн.

У коментарі Bloomberg генеральний директор Quant Гілберт Вердіан зазначив, що учасники пілота використовуватимуть платформу протягом кількох років.

За наявними даними, ініціатива є останнім кроком на шляху до створення ефективної системи, яку зможуть використовувати банки для токенізації депозитів і цінних паперів.

Очікується, що завдяки збільшенню кількості активів, записаних у вигляді токена в єдиному блокчейні, міжнародні транзакції здійснюватимуться швидше і простіше. Крім того, ініціатива має знизити ймовірність помилок і шахрайства, йдеться в тексті документа.

Експериментальна фаза триватиме до літа 2024 року, а її результати будуть опубліковані в серпні. Протягом цього часу учасники зосередяться на різних аспектах, включно з оцінкою переваг для бізнесу та клієнтів, вивченням технічної складової та розглядом правової бази, що стосується роботи системи розрахунків із загальним реєстром.

Джерело: Мінфін
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