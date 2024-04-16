Національний банк України оштрафував трьох страховиків за несвоєчасне подання до НБУ файлів звітності за 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
16 квітня 2024, 19:41
НБУ оштрафував трьох страховиків за несвоєчасне подання звітності
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Кого оштрафував Нацбанк
НБУ оштрафував:
- ПрАТ «Страхова компанія «Велес»,
- ПрАТ «Страхова компанія «Еталон»,
- ПрАТ «Велта».
«Рішення щодо застосування зазначених заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 15 квітня 2024 року і набирає чинності з 16 квітня 2024 року», — йдеться у повідомленні.
Сплатити штраф страхові компанії повинні упродовж місяця з дня набрання чинності рішення регулятора про накладення штрафу.
Джерело: Мінфін
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