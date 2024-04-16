Trust Wallet попередив користувачів iOS про ризик експлойту, OKX запустила L2-мережу: що нового на ринку

Команда Trust Wallet попередила користувачів iOS про ризик експлойту

Розробники некастодіального криктогаманця Trust Wallet випустили попередження для користувачів iOS. Вони виявили критичну вразливість у службі обміну повідомленнями iMessage.

«Попередження для користувачів iOS. У нас є достовірна інформація щодо уразливості нульового дня з високим ступенем ризику, націленої на iMessage», — повідомила команда.

Уразливість нульового дня (0-day, zero day) — це термін, що позначає невідомі або неусунуті недоліки безпеки в програмному забезпеченні або обладнанні, проти яких ще не розроблено захисних механізмів.

У заяві йдеться про те, що зловмисники можуть отримати доступ до iPhone і вкрасти особисті дані: документи, паролі, фото. Насамперед у зоні ризику опинилися власники «цінних рахунків».

Генеральний директор Trust Wallet Еовін Чен поділилася скріншотом, що підтверджує наявність уразливості.

Threat intel detected an iOS iMessage zero-day exploit for sale in the Dark Web. It is a zero click exploit to take over control of the phone via iMessages. Its asking price is $2M. This would make sense for very high value individual targets, as more the zero-day is used,… https://t.co/KTKgW6uCuv pic.twitter.com/6ULRgVSxjc — Eowync.eth (@EowynChen) April 15, 2024

Примітно, потенційним жертвам не потрібно переходити за посиланням або завантажувати сторонній додаток, що містить шкідливий код. Для злому мобільних пристроїв шахраї використовують критичну вразливість в iMessage.

У зв’язку з цим розробники закликали власників iPhone відключити цю функцію на якийсь час, поки Apple не виправить проблему. Для цього необхідно відкрити меню «Налаштування», перейти в «Повідомлення» і деактивувати iMessage у відповідній категорії.

OKX запустила власну L2-мережу X Layer

У понеділок, 15 квітня, криптовалютна біржа OKX оголосила про запуск мережі другого рівня X Layer. Про це повідомляє Cointelegraph.

OKX запустила L2-мережу у співпраці з командою Polygon Labs. Протокол доказу з нульовим розголошенням X Layer (X1) покликаний забезпечити нижчі комісії в мережі Ethereum і сумісність для користувачів, які взаємодіють з децентралізованими додатками.

Згідно з прес-релізом, X Layer повністю сумісна з віртуальною машиною Ethereum (EVM). Це дасть змогу розробникам створювати і запускати децентралізовані додатки (dApps) на базі Ethereum без необхідності переписувати базовий код.

За словами директора з маркетингу OKX Хайдера Рафіка, X Layer та інші мережі другого рівня мають стати невід'ємною частиною Web3-інфраструктури.

«Ми будуємо екосистему, яка буде максимально цілісною і сумісною. Ми вважаємо, що X Layer має безмежний потенціал завдяки сильній спільноті та її зв’язку з іншими мережами на базі Ethereum», — сказав Рафік.

Влада Норвегії вирішила обмежити майнінг біткоїна

Уряд Норвегії має намір покласти край майнінгу криптовалют у країні як небажаній діяльності. Про це повідомляє VG.

«Саме тому ми висуваємо закон, який вперше регулюватиме індустрію дата-центрів», — заявила глава міністерства цифровізації Каріанн Тунг.

Реєстрація вимагатиме надання відомостей про те, хто стоїть за підприємством, а також розкриття послуг, що надаються.

«Дуже важливо отримати гарне уявлення про те, які послуги пропонуються в цих дата-центрах. Нам потрібні соціально корисні проєкти, необхідні для інфраструктури», — пояснив міністр енергетики Тер'є Осланд.

За словами урядовців, метою є відсікання небажаної діяльності з видобутку криптовалют, оскільки вона пов’язана з:

викидами парникових газів;

нерегульованою галуззю, яка ніяк не контролюється.

Вони зазначили, що індустрія дата-центрів у країні вітається, але уряд хоче більшого контролю.

Тунг і Осланд вважають, що країні не цікаві актори, які просто бажають купувати дешеву електроенергію. Однак кожен конкретний випадок залишиться на розсуд місцевої влади.

«Дата-центри на сьогодні є частиною громадської інфраструктури Норвегії та вони вітаються. Наприклад, безпечне зберігання зображень або повідомлень», — заявив Осланд.

Нові правила допоможуть виявити небажану діяльність з видобутку цифрових активів, вважають чиновники.

«Скільки дата-центрів сьогодні займаються майнінгом криптовалют у Норвегії? Ми цього не знаємо. Але тепер ми отримаємо відповідь на це запитання», — заявила Тунг.

Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $310 млн за добу

У ніч на 16 квітня 2024 року біткоїн падав до відмітки в $61 700, проте згодом курс першої криптовалюти піднявся до понад $63 000. За добу ціна активу зменшилася на понад 4%. На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав більш ніж $310 млн за 24 години.

За останню добу було ліквідовано позиції 121 038 трейдерів. Приблизно $314 млн втрат припало на лонг-позиції, майже $85 млн — на шорт.

Найбільші суми ліквідацій вже традиційно були на криптовалютних біржах Binance та OKX — $125,85 млн та $113,91 млн відповідно. Найкрупніша ліквідація на $5,97 млн була зафіксована на OKX у торговій парі ETH/USDT.

На момент написання біткоїн торгується на рівні $63 381.