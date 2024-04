Trust Wallet попередив користувачів iOS про ризик експлойту, OKX запустила L2-мережу: що нового на ринку

Розробники некастодіального криктогаманця Trust Wallet випустили попередження для користувачів iOS. Вони виявили критичну вразливість у службі обміну повідомленнями iMessage.

«Попередження для користувачів iOS. У нас є достовірна інформація щодо уразливості нульового дня з високим ступенем ризику, націленої на iMessage», — повідомила команда.

Уразливість нульового дня (0-day, zero day) — це термін, що позначає невідомі або неусунуті недоліки безпеки в програмному забезпеченні або обладнанні, проти яких ще не розроблено захисних механізмів.

У заяві йдеться про те, що зловмисники можуть отримати доступ до iPhone і вкрасти особисті дані: документи, паролі, фото. Насамперед у зоні ризику опинилися власники «цінних рахунків».

Генеральний директор Trust Wallet Еовін Чен поділилася скріншотом, що підтверджує наявність уразливості.

Threat intel detected an iOS iMessage zero-day exploit for sale in the Dark Web. It is a zero click exploit to take over control of the phone via iMessages. Its asking price is $2M. This would make sense for very high value individual targets, as more the zero-day is used,… https://t.co/KTKgW6uCuv pic.twitter.com/6ULRgVSxjc