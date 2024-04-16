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16 квітня 2024, 11:26

Trust Wallet попередив користувачів iOS про ризик експлойту, OKX запустила L2-мережу: що нового на ринку

Головне на криптовалютному ринку.

Головне на криптовалютному ринку.
Фото: pixabay.com

Команда Trust Wallet попередила користувачів iOS про ризик експлойту

Розробники некастодіального криктогаманця Trust Wallet випустили попередження для користувачів iOS. Вони виявили критичну вразливість у службі обміну повідомленнями iMessage.

«Попередження для користувачів iOS. У нас є достовірна інформація щодо уразливості нульового дня з високим ступенем ризику, націленої на iMessage», — повідомила команда.

Уразливість нульового дня (0-day, zero day) — це термін, що позначає невідомі або неусунуті недоліки безпеки в програмному забезпеченні або обладнанні, проти яких ще не розроблено захисних механізмів.

У заяві йдеться про те, що зловмисники можуть отримати доступ до iPhone і вкрасти особисті дані: документи, паролі, фото. Насамперед у зоні ризику опинилися власники «цінних рахунків».

Генеральний директор Trust Wallet Еовін Чен поділилася скріншотом, що підтверджує наявність уразливості.

Примітно, потенційним жертвам не потрібно переходити за посиланням або завантажувати сторонній додаток, що містить шкідливий код. Для злому мобільних пристроїв шахраї використовують критичну вразливість в iMessage.

У зв’язку з цим розробники закликали власників iPhone відключити цю функцію на якийсь час, поки Apple не виправить проблему. Для цього необхідно відкрити меню «Налаштування», перейти в «Повідомлення» і деактивувати iMessage у відповідній категорії.

OKX запустила власну L2-мережу X Layer

У понеділок, 15 квітня, криптовалютна біржа OKX оголосила про запуск мережі другого рівня X Layer. Про це повідомляє Cointelegraph.

OKX запустила L2-мережу у співпраці з командою Polygon Labs. Протокол доказу з нульовим розголошенням X Layer (X1) покликаний забезпечити нижчі комісії в мережі Ethereum і сумісність для користувачів, які взаємодіють з децентралізованими додатками.

Згідно з прес-релізом, X Layer повністю сумісна з віртуальною машиною Ethereum (EVM). Це дасть змогу розробникам створювати і запускати децентралізовані додатки (dApps) на базі Ethereum без необхідності переписувати базовий код.

За словами директора з маркетингу OKX Хайдера Рафіка, X Layer та інші мережі другого рівня мають стати невід'ємною частиною Web3-інфраструктури.

«Ми будуємо екосистему, яка буде максимально цілісною і сумісною. Ми вважаємо, що X Layer має безмежний потенціал завдяки сильній спільноті та її зв’язку з іншими мережами на базі Ethereum», — сказав Рафік.

Влада Норвегії вирішила обмежити майнінг біткоїна

Уряд Норвегії має намір покласти край майнінгу криптовалют у країні як небажаній діяльності. Про це повідомляє VG.

«Саме тому ми висуваємо закон, який вперше регулюватиме індустрію дата-центрів», — заявила глава міністерства цифровізації Каріанн Тунг.

Реєстрація вимагатиме надання відомостей про те, хто стоїть за підприємством, а також розкриття послуг, що надаються.

«Дуже важливо отримати гарне уявлення про те, які послуги пропонуються в цих дата-центрах. Нам потрібні соціально корисні проєкти, необхідні для інфраструктури», — пояснив міністр енергетики Тер'є Осланд.

За словами урядовців, метою є відсікання небажаної діяльності з видобутку криптовалют, оскільки вона пов’язана з:

  • викидами парникових газів;
  • нерегульованою галуззю, яка ніяк не контролюється.

Вони зазначили, що індустрія дата-центрів у країні вітається, але уряд хоче більшого контролю.

Тунг і Осланд вважають, що країні не цікаві актори, які просто бажають купувати дешеву електроенергію. Однак кожен конкретний випадок залишиться на розсуд місцевої влади.

«Дата-центри на сьогодні є частиною громадської інфраструктури Норвегії та вони вітаються. Наприклад, безпечне зберігання зображень або повідомлень», — заявив Осланд.

Нові правила допоможуть виявити небажану діяльність з видобутку цифрових активів, вважають чиновники.

«Скільки дата-центрів сьогодні займаються майнінгом криптовалют у Норвегії? Ми цього не знаємо. Але тепер ми отримаємо відповідь на це запитання», — заявила Тунг.

Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $310 млн за добу

У ніч на 16 квітня 2024 року біткоїн падав до відмітки в $61 700, проте згодом курс першої криптовалюти піднявся до понад $63 000. За добу ціна активу зменшилася на понад 4%. На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав більш ніж $310 млн за 24 години.

За останню добу було ліквідовано позиції 121 038 трейдерів. Приблизно $314 млн втрат припало на лонг-позиції, майже $85 млн — на шорт.

Найбільші суми ліквідацій вже традиційно були на криптовалютних біржах Binance та OKX — $125,85 млн та $113,91 млн відповідно. Найкрупніша ліквідація на $5,97 млн була зафіксована на OKX у торговій парі ETH/USDT.

На момент написання біткоїн торгується на рівні $63 381.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
16 квітня 2024, 11:37
#
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