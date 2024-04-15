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15 квітня 2024, 11:00

Зробіть депозит сильнішим та беріть участь у розіграші 30 подарунків

Прокачайте свій депозит та зробіть його сильнішим цієї весни. Долучайтесь до розіграшу від «Мінфіну» та вигравайте 1 із 30 крутих призів на загальну суму 150 000 гривень.

Прокачайте свій депозит та зробіть його сильнішим цієї весни.

Як взяти участь

  1. У період з 15 квітня по 31 травня включно розмістіть заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» від «Мінфіну».

  2. До 31 травня оформіть гривневий депозит на суму від 50 000 грн в одному з банків: Глобус Банк, РВС Банк чи Піреус Банк.

  3. Заповніть форму підтвердження відкриття депозиту на сайті.

  4. Ось і все — ви автоматично стали учасником розіграшу. І звісно ж, гарантовано отримаєте бонусні відсотки за програмою «Бонус до депозиту».

ВАЖЛИВО❗️ Ви можете потроїти свій шанс на виграш призів. Для цього потрібно розмістити три депозити: один в Банку Глобус, один в РВК Банку та один в Піреус банку. Якщо ж ви розмістите декілька депозитів в одному банку, вони всі рахуватимуться як один.

Які призи ви можете виграти

Призовий фонд розіграшу становить 150 000 гривень. Серед усіх, хто виконав умови акції, ми розіграємо:

  1. 💸 Грошові призи на загальну суму 30 000 грн: 1 місце — 10 000 грн, 2 місце — 5 000 грн, 3 місце — 5 000 грн, 4−13 місця — по 1000 грн.

  2. 📚 Навчання в Мінфін Академії: буде 5 переможців. Ви зможете обрати для себе будь-яку із 7 програм та детально розібратися в популярних інвестиційних інструментах, дізнатися, скільки та як на них можна заробити. Мінфін Академія — це зручна онлайн-платформа про інвестиції, де ви можете пройти авторські курси від досвідчених інвесторів та експертів. Навчання відбувається в індивідуальному темпі та в зручний час, з домашніми завданнями та постійною підтримкою кураторів.

  3. 🎫 Квитки на конференцію «Жити на відсотки 2024»: 4 офлайн-квитки та 10 онлайн-квитків. Ця масштабна подія збере восени ком’юніті інвесторів та всіх, хто цікавиться можливостями для інвестування в 2024 році. Ви можете детально ознайомитись із трендами й пропозиціями ринку, поставити запитання спікерам та обрати для себе вигідні й перевірені інструменти для інвестування. Погляньте, як це було в 2023 році.

Як визначатимемо переможців

Переможців розіграшу ми визначимо за допомогою сервісу Random.org серед усіх учасників. Їхні імена опублікуємо протягом 15 робочих днів з моменту проведення розіграшу. Додатково повідомимо кожному на електронну пошту.

Детальні умови розіграшу читайте за посиланням.

Прокачайте депозити і свої знання про інвестиції з нашими корисними призами!

Джерело: Мінфін
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