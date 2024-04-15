Енергонезалежність на часі: як Укргазбанк допомагає українським підприємствам впроваджувати енергоефективні рішення

Понад 8 років Укргазбанк розвиває напрям «зеленого» банкінгу, допомагаючи українським підприємствам реалізовувати проєкти з відновлюваної енергетики, екологічні та енергоефективні проєкти. Їх впровадження дає кілька вагомих переваг для бізнесу. Це можливість забезпечити власну енергонезалежність, підвищити екологічність бізнесу, економити на власних витратах на електроенергію та опалення.

З початку повномасштабного вторгнення такі проєкти стали ще більш затребуваними бізнесом. Щоб посилити підтримку клієнтів у цей складний час, Укргазбанк пропонує різноманітні кредитні програми, як державні, так і міжнародні. Одна з них програма «Додай енергії твоєму бізнесу», яка реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП) за підтримки уряду Німеччини та за фінансової підтримки Німецького банку розвитку KfW, Європейського Союзу в межах ініціативи EU4Business.

Завдяки програмі малі та середні підприємства можуть впровадити енергоефективні рішення, використовуючи найкращі доступні технології. Щоб підприємці мали широке уявлення щодо рішень, які пропонуються за програмою, був розроблений каталог енергоефективних технологій. Зокрема, це сонячні електростанції та генератори, вентилятори й холодильники, котли та печі, компресори та насоси, електричний легковий і спецтранспорт, сільськогосподарська техніка тощо.

В Укргазбанку програмою активно користуються сільськогосподарські, переробні та транспортні підприємства, а також підприємства оптової та роздрібної торгівлі. Серед клієнтів є й компанії-експортери, які завдяки впровадженню енергоефективних технологій забезпечили безперебійну роботу виробництва та підвищили ефективність діяльності.

Наведу кілька цікавих кейсів.

Через обстріли енергетичної інфраструктури багато підприємців замислились над власною енергонезалежністю за допомогою використання відновлюваної енергетики. Наприклад, серед наших клієнтів популярні сонячні електростанції. Одне із цікавих реалізованих нашим клієнтом рішень — встановлення сонячної електростанції та системи накопичення енергії.

Завдяки акумуляторам, компанія може накопичувати електроенергію в період пікової генерації з подальшим використанням в години, коли генерації сонця не вистачає для виробничого процесу. Це дозволяє економити на витратах на електроенергію з мережі. Також система накопичення енергії дає компанії можливість забезпечити безперебійну роботу свого офісу та виробничих процесів навіть у разі відключення електроенергії. У підсумку споживання електроенергії з електромережі зменшилось майже на 38%. Щорічне зменшення викидів CO2 становить 36 тонн на рік.

Цікаве рішення реалізувало підприємство з Полтавщини. Завдяки придбанню технологічної лінії з переробки високоолійних культур (ріпак, соняшник, соя) для віджиму олії, підприємству вдалось зменшити споживання електроенергії на 20%.

Сільськогосподарські та фермерські підприємства активно використовують програму для оновлення сільськогосподарської техніки, замінюючи її на більш енергоощадливу.

В Укргазбанку заявки на кредитування, які стосуються програми «Додай енергії твоєму бізнесу», розглядаються також спеціалістами власного технічного офісу, де працюють експерти з енергетики, енергоефективності та екології. Вони оцінюють проєкти на відповідність технічним критеріям/вимогам програми, й відповідно, допомагають клієнтам обрати оптимальне саме для їх проєкту обладнання. Також розраховуються екологічні індикатори, зокрема скорочення викидів парникових газів й економія викопного палива для комплексних проєктів.

Поєднання з державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» дає клієнту можливість отримати більш вигідну відсоткову ставку за кредитом. Також в межах програми «Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в України — Фаза 2» підприємство може отримати грантову підтримку, яка становить до 20% від суми проєкту, а для внутрішньо переміщених підприємств та/або підприємств із деокупованих територій — до 30% від суми проєкту.

Додати енергії своєму бізнесу та подати заявку на отримання кредиту в Укргазбанку можна, натиснувши на посилання

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