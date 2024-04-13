Реєстр корупціонерів: де найбільше та за що потрапляють

2,4 тис. осіб потрапили до Реєстру корупціонерів у 2023 році за даними НАЗК. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Скільки в реєстрі корупціонерів

2420 осіб потрапили до Реєстру корупціонерів торік. Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів.

Де найбільше корупціонерів

Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область. Кількість записів від початку великої війни теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то минулоріч — лише 192.

За що потрапляють до реєстру

У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

Тож у 2022−2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.