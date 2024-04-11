Пентагон не може змусити Starlink заблокувати послуги для росіян

Міністерство оборони США не може змусити компанію SpaceX припинити обслуговування терміналів Starlink, які використовують російські окупанти на фронті, наприклад, створивши «білий список» для терміналів українських військ. Про це заявив помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб на Space Symposium 2024, повідомляє Defence One.

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«Я не думаю, що Міністерство оборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу це. Я знаю про занепокоєння України, тому працюю над цим як з Україною, так і зі Starlink», — сказав Пламб.

За його словами, Starlink є комерційним продуктом, і росія без проблем намагається купувати речі через чорний ринок.

Зусилля різних суб'єктів отримати та використовувати Starlink — це «те, що ми просто маємо прийняти та зрозуміти», — сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи SpaceX робить достатньо, щоб пом’якшити використання Starlink зловмисниками, Пламб повторив: «Я думаю, що вони є чудовим партнером».

Пентагон співпрацює з Україною та SpaceX, щоб «надати послуги, які потрібні Україні, і запобігти їх використанню російськими військами», — сказав Пламб.

Нагадаємо

Раніше представники SpaceX раніше заявляли, що компанія не веде бізнесу з росією, і на території рф не працює Starlink.

При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські військові в Україні використовують термінали Starlink. Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

Bloomberg повідомив, що термінали Starlink можна нелегально купити на чорних ринках у всьому світі.