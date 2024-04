В Україні можуть запустити програму оренди житла з правом його викупу

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що «Укрфінжитло» зараз активно працює над ци проєктом. Формат rent to own не новий, він досить популярний, зокрема, в європейських країнах, досвід яких експерти компанії зараз вивчають, щоб зробити українську модель максимально вигідною та дієвою. Формат rent to own передбачає, що людина спочатку орендує вибране житло протягом обмеженого періоду часу разом зі сплатою орендних платежів, накопичує кошти на сплату першого внеску і потім угода перетворюється на звичайний кредит.

«Поки що не готові озвучувати деталі щодо ставок, термінів і учасників. Більше конкретики ви почуєте після всіх етапів обговорення з представниками уряду», — повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оприлюднило проєкт закону України «Про основні засади житлової політики». Згідно з тестом законопроєкту, зокрема, передбачено механізми соціального житла, соціального житла з правом викупу, службового житла.