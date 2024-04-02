США і Британія уклали першу у світі двосторонню угоду щодо безпеки ШІ

США та Велика Британія підписали знакову угоду щодо штучного інтелекту, оскільки союзники стали першими країнами, які офіційно співпрацюють у тестуванні та оцінці ризиків від нових моделей штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Financial Times.

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Угода, підписана в понеділок у Вашингтоні міністром науки Великої Британії Мішель Донелан і міністром торгівлі США Джиною Раймондо, визначає, як обидва уряди об'єднуватимуть технічні знання, інформацію та таланти щодо безпеки ШІ.

Угода є першою у світі двосторонньою угодою про безпеку штучного інтелекту. Вона з’явилася на тлі того, що уряди наполягли на посиленні регулювання екзистенціальних ризиків від нових технологій, таких як використання ШІ для згубних кібератак або розробки біологічної зброї.

«Наступного року ми дійсно маємо діяти швидко, оскільки виходить нове покоління моделей (ШІ, — ред.), які можуть повністю змінити правила гри, і ми ще не знаємо повних можливостей, які вони запропонують», — сказала Донелан.

Угода, зокрема, дозволить новому Інституту безпеки штучного інтелекту Великобританії (AISI), створеному в листопаді, та його аналогу в США, який ще не розпочав свою роботу, обмінюватися досвідом. Інститути також працюватимуть разом над тим, як незалежно оцінювати приватні моделі ШІ, створені такими компаніями, як OpenAI і Google.

Нове партнерство побудовано за зразком партнерства між Штабом урядового зв’язку Великобританії (GCHQ) і Агентством національної безпеки США, які тісно співпрацюють у питаннях, пов’язаних із розвідкою та безпекою.

«Той факт, що Сполучені Штати, велика держава штучного інтелекту, підписує цю угоду з нами, Сполученим Королівством, говорить багато про те, як ми ведемо шлях у сфері безпеки штучного інтелекту», — зазначила Донелан.

Вона додала, що оскільки багато найпередовіших компаній зі штучного інтелекту наразі розташовані в США, експертиза американського уряду є ключовою як для розуміння ризиків штучного інтелекту, так і для того, щоб компанії дотримувалися своїх зобов’язань.