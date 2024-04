Американський IT-стартап Rubrik подав заявку на проведення IPO на NYSE

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про компанію

Компанія, заснована у 2013 році, випустила свій перший продукт у 2016 році. Зараз вона має більше 6,1 тисячі клієнтів, серед яких державні відомства, університети та компанії, наприклад, Goldman Sachs Group Inc., Barclays, Citigroup Inc., а також Home Depot Inc. та PepsiCo Inc.

2021 року Rubrik отримала інвестиції від Microsoft Corp. в ході чергового раунду залучення фінансування, в рамках якого було оцінено в $4 млрд. Серед інших інвесторів Rubrik — Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners та Khosla Ventures. Загалом компанія залучила інвестиції на $1,18 млрд з моменту створення, свідчать дані PitchBook.

Організаторами розміщення акцій Rubrik є Goldman Sachs, Barclays, Citigroup та Wells Fargo, йдеться у заяві, надісланій компанією Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США у понеділок.

Дані про планований обсяг та ціновий діапазон розміщення будуть розкриті пізніше. Акції компанії будуть звертатися на NYSE під тикером RBRK.

Нагадаємо

У вересні агентство Bloomberg повідомляло, що Rubrik розраховує провести IPO на $500−700 млн.

Компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $354 млн і виручку $628 млн за підсумками фінансового року, що завершився 31 січня. Роком раніше її чистий збиток становив $278 млн, виручка — $600 млн. Виручка від підписок минулого фінроку підскочила на 47%.