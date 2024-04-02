Приват найбільше витрачає на зарплати серед банків

Серед всіх банків, які працюють на українському ринку, торік найбільше на виплати зарплат витратив Приватбанк . Про це йдеться у матеріалі «Мінфіну».

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В абсолютних значеннях найсильніше зарплатні витрати зросли у такої 5-ки банків:

ПУМБ — на 500 млн грн (на 21,2%) — до 2,9 млрд грн;

Приватбанк — на 426 млн грн (на 5,6%) — до 8 млрд грн;

Укрсиббанк — на 414,5 млн грн (на 20,9%) — до 2,4 млрд грн;

Укргазбанк — на 400,2 млн грн (на 20,4%) — до 2,4 млрд грн;

Укрексімбанк — на 318,7 млн грн (на 25,9%) — до 1,6 млрд грн.

Якщо дивитися на зарплатні прирости у відсотках, то в лідерах опиняться:

Асвіо Банк (на 100,1% — до 105,3 млн грн),

Банк Глобус (на 99,3% — до 574,4 млн грн),

Юнекс Банк (на 66,8% — до 139,3 млн грн).

Загалом адміністративні та операційні витрати банківської системи за рік зросли на 12% (118,9 млрд грн), а витрати на зарплату — на 10% (до 42 млрд грн).

Найбільше на персонал витрачали найбільші роздрібні банки з великими мережами відділень, лише деякі мали невеликі скорочення.