Серед всіх банків, які працюють на українському ринку, торік найбільше на виплати зарплат витратив Приватбанк. Про це йдеться у матеріалі «Мінфіну».
Приват найбільше витрачає на зарплати серед банків
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В абсолютних значеннях найсильніше зарплатні витрати зросли у такої 5-ки банків:
ПУМБ — на 500 млн грн (на 21,2%) — до 2,9 млрд грн;
Приватбанк — на 426 млн грн (на 5,6%) — до 8 млрд грн;
Укрсиббанк — на 414,5 млн грн (на 20,9%) — до 2,4 млрд грн;
Укргазбанк — на 400,2 млн грн (на 20,4%) — до 2,4 млрд грн;
Укрексімбанк — на 318,7 млн грн (на 25,9%) — до 1,6 млрд грн.
Якщо дивитися на зарплатні прирости у відсотках, то в лідерах опиняться:
Асвіо Банк (на 100,1% — до 105,3 млн грн),
Банк Глобус (на 99,3% — до 574,4 млн грн),
Юнекс Банк (на 66,8% — до 139,3 млн грн).
Загалом адміністративні та операційні витрати банківської системи за рік зросли на 12% (118,9 млрд грн), а витрати на зарплату — на 10% (до 42 млрд грн).
Найбільше на персонал витрачали найбільші роздрібні банки з великими мережами відділень, лише деякі мали невеликі скорочення.
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