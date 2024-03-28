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28 березня 2024, 18:03

Суд залишив Насірова під вартою ще на два місяці і зменшив заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, який обвинувачується в одержанні хабаря на понад 722 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, який обвинувачується в одержанні хабаря на понад 722 млн грн.
Фото: telegraf.com.ua

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Колегія суддів частково задовольнила клопотання захисту та застосувала до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 травня 2024 року.

Зменшення застави

Суд також вкотре зменшив обвинуваченому розмір застави як альтернативного запобіжного заходу — з 70 млн грн до 65 млн грн. Першочерговий розмір застави становив 523,2 млн грн.

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Нагадаємо

Дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 — 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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